Kalkar: Darum werden 40 Bäume in der Wallgrabenzone gefällt

Pappeln am Leybach in der Wallgrabenzone Kalkar sind zum Auslichten markiert.

Kalkar Eine Kalkarer Bürgerin sorgt sich um geplante Baumfällungen am Flüsschen Leybach. Die NRZ erfragte bei der Stadt, was dahintersteckt.

Am Rande der Stadt Kalkar soll eine große Anzahl Bäume gefällt werden. Das ensetzt eine Bürgerin. „Ich kann nicht verstehen, dass man in der heutigen Zeit so etwas veranlassen darf!“, meldet Ilse Krause. Sie habe gehört, die gesunden Bäume am Rande des Flüsschens Leybach sollten wohl fallen, um eine Sichtachse für Naturliebhaber zu schaffen. Dabei gebe es hier eine Vielzahl an Vögeln, darunter auch den Eisvogel und de Specht, die dort nisten und Nahrung suchen. Einige Bäume hätten einen Meter Durchmesser.

Die Maßnahme ist mit dem Baumkontrolleur abgestimmt

Die NRZ hakte nach. Der Fachbereichsleiter für Planen, Bauen, Umwelt, Frank Sundermann, erklärt, dass die Bäume hier seit Jahrzehnen in der Wallgrabenzone Kalkar wuchsen. „Die wild ausgesäten Pappeln stehen zu dicht und behindern die Vitalität der übrigen Bäume. Die Unterbepflanzung bekommt kein Licht“, erklärt er. Nun außerhalb der Nist- und der Brut- und Setzzeit und bevor das Vegationswachstum wieder beginnt, werden rund 40 Hybridpappeln im Durchmesser von etwa 25 bis 30 Zentimentern entfernt. „Die Maßnahme geschieht in Abstimmung mit dem Baumkontrolleur der Stadt Kalkar aus landschaftspflegerischen und fachlichen Gründen und steht nicht im Zusammenhang mit der Schaffung von Sichtachsen.“

Im Übrigen sei die Stadt wegen ihrer Verkehssicherungspflicht gehalten, regelmäßig Schnittarbeiten nahe der Wanderwege vorzunehmen, damit Spaziergänger und Fahrradfahrer nicht gefährdert werden, sagt Sundermann. Im Entwicklungskonzept für die Wallgrabenzone hatte der Rat Kalkar vor eineinhalb Jahren beschlossen, die historische Graben- und Wallzone in weiten Teilen als Freifläche zu erhalten.

