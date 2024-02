Kalkar demonstriert für Freiheit, Vielfalt und Demokratie

Kalkar Auch in Kalkar rufen Gruppierungen und Kirchen die Stadtgesellschaft zu einer gemeinsamen Demonstration für Demokratie auf. Der Termin.

Gemeinsam für Freiheit, Vielfalt und Demokratie – unter diesem Motto ruft ein breites Bündnis der im Rat vertretenden Parteien und Gruppierungen sowie der Kirchen alle Bürgerinnen und Bürger auf, an einer Demonstration aktiv in Kalkar teilzunehmen, Die Demo beginnt am Samstag, 17. Februar, um 15 Uhr. Treffpunkt ist das Schulzentrum Kalkar, Am Bollwerk. Von dort ziehen die Demonstranten durch die Monrestraße zum Markt.

Vor dem historischen Rathaus wird es eine Kundgebung mit einigen kurzen Reden von Betroffenen, von städtischen und politischen Vertretern geben. Sie werden die Demonstration der Stadtgesellschaft abschließen.

