Kalkar: Die Singenden Leerer treten in Burg Boetzelaer auf

Kalkar Die beiden singenden Singenden Leerer machen Kabarett auf Burg Boetzelaer in Kalkar-Appeldorn. So kommt man an die Karten.

Zum Start ins neue Jahr gibt es einen Kabarett-Abend auf Burg Boetzelaer in Kalkar-Appeldorn. Am Freitag, 12. Januar, präsentieren Die Singenden Leerer um 19 Uhr ihr aktuelles Programm: „Es kann nur noch besser werden“. Das Kalkarer Duo, bestehend aus Stephan Weber und Dr .Günther Bergmann, entstand 1985 als Quintett aus der Kantorei St. Nicolai Kalkar und begeisterte 20 Jahre lang zunächst auf Karnevalssitzungen. Seit 1998 gestalteten sie schließlich Kabarettabende und präsentieren ihr Programm vor allem am Niederrhein. Mit pointierten Texten und Liedern leeren sie sprachliche Mülleimer, die im Alltag, in der Politik, in den Medien und der Gesellschaft herumstehen.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Schenkenschanz im Video: Klever Dorf jetzt nur noch per Fähre erreichbar

Emmerich/Kleve/Rees/Kalkar:

Kranenburg: Feuerwerksverkauf begrenzt – Chaos in Wyler erwartet

Hochwasser: Tierpark Weeze überschwemmt – Tiere evakuiert

Tickets für die Veranstaltung in der Burg Boetzelaer kosten 12 Euro und sind erhältlich in der Tourist-Information Kalkar im Städtischen Museum, Grabenstraße 66, Telefon 02824 13-120 oder per Mail tik@kalkar.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland