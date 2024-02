In Kalkar-Wissel kam es zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser.

Polizei Kalkar: Diebe brechen in zwei Wisseler Einfamilienhäuser ein

Kalkar Zu zwei Einbrüchen kam es in Kalkar-Wissel. Die Täter gelangten in beiden Fällen über die Terrasse ins Haus. Das wurde gestohlen.

Zu zwei Einbrüchen in Wissel kam es zwischen Donnerstag, 1. Februar, und Freitag, 2. Februar, am Giltjesweg.

Unbekannte Täter gelangten jeweils über das angrenzende Feld in die Gärten der Einfamilienhäuse und öffneten gewaltsam die Terrassentüren. Sie durchsuchten sämtliche Räume in beiden Häusern. In einem Fall wurde Bargeld entwendet, im anderen Fall ist noch unklar, ob etwas gestohlen wurde.

Polizei sucht Zeugen

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter Tel. 02821/5040 entgegen.

