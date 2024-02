Kalkar: Einbruch auf Gelände eines Landwirtschaftsbetriebs

Kalkar-Niedermörmter Bei einem Einbruch in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Niedermörmter beschädigten Unbekannte Tor und Tür. Was sie entwendeten.

Unbekannte sind über die Karnevalstage im Zeitraum von Samstag, 10. Februar, 13.40 Uhr, bis Dienstag, 13. Februar, 7.05 Uhr auf das Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs an der Straße Greilack am Rande des Kalkarer Ortsteils Niedermörmter eingebrochen. Sie beschädigten dort die Scheibe eins Rolltors und gelangten so in eine Halle, wo sie eine weitere Tür ramponierten. Die Einbrecher entwendeten unter anderem eine Kettensäge sowie einen Freischneider.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt Hinweise bei der Kripo Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040 entgegen.

