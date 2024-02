Kalkar-Grieth: Entwurf für Verkehrskonzept wird präsentiert

Kalkar-Grieth Bürger können sich über die neuen Ideen für Parken und Verkehr in Grieth informieren. Wie der Konzeptentwurf entstanden ist.

Der Entwurf des Parkraum- und Verkehrsführungskonzeptes für den Kalkarer Ortsteil Grieth liegt inzwischen vor und wird am Montag, 19. Februar, um 18 Uhr in einer zweiten Dialogveranstaltung in der Bürgerhalle an der Kirchhofstraße vorgestellt. Im Juni des vergangenen Jahres wurden durch das Planungsbüro Runge IVP aus Düsseldorf die Ergebnisse einer ersten Zustandsanalyse zur Verkehrssituation in Grieth am Rhein vorgestellt und mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutiert. Resultierend aus diesem Workshop, weiteren Bestandsaufnahmen und Gesprächen mit Fachbehörden ist der Entwurf entstanden.

Bürger können mitdiskutieren

In der Dialogveranstaltung am Montagabend sollen in der Bürgerhalle Grieth die Erkenntnisse aus der Parkraumerhebung, der Konzeptentwurf sowie Vorschläge zu einem Parkleitsystem präsentiert und diskutiert werden. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind dazu herzlich eingeladen. Die Bürgermeisterin der Stadt Kalkar, Britta Schulz, sowie die Mitglieder der Griether Vereinsgemeinschaft freuen sich bereits jetzt auf interessante Gespräche.

