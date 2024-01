Kalkar-Grieth: Laternenführung mit Anekdoten aus 750 Jahren

Kalkar-Grieth Piepe Jan lädt zur Laternenführung durch die Hansestadt Grieth am Rhein mit anschließendem Grünkohlessen. So kann man sich anmelden.

Noch herrscht der Winter am Niederrhein, doch die Tage werden langsam wieder länge. Am Freitag, 2. Februar, feiern die Menschen (Maria) Lichtmess, die Wiederkehr des göttlichen Lichts. Für den Griether Ausscheller wird es nun Zeit, wieder eine Extraschicht einzulegen und seine Glocke erklingen zu lassen. „Hört ihr Leute, lasst euch sagen: Die Kirchturmuhr hat halbe fünf geschlagen! Ich entzünde nun das Licht und beginne meine Extraschicht!“ So begrüßt „Piepe Jan“ alias Niederrhein-Guide Wilhelm Miesen am 2. Februar ab 16:30 Uhr am Griether Markt seine Zuhörer und geleitet sie bei der Laternenführung durch die historische Altstadt.

Früher warnte der Ausrufer vor Hochwasser

Verkündete der Stadtbedienstete noch bis zum Ende der 60er Jahre die Amtlichen Neuigkeiten, warnte die Bevölkerung vor Gefahren wie einem eintretenden Hochwasser, so führt er heute seine Gäste durch die eindrucksvolle Geschichte der kleinen, aber bedeutungsvollen Hansestadt am Rhein. Dabei weiß er zu berichten von vielen Geschehnissen und Anekdoten, die sich hier in mehr als 750 Jahre ereigneten. Es sind spannende, manchmal skurrile Geschichten von Richtern und Henkern, Adelsherren und Tagelöhnern und natürlich von Schiffern, Treidelknechten und Fischern, die den Griether Alltag prägten.

Nach dem geselligen Spaziergang kehrt die Gruppe zu einem wärmenden, ausgiebigen Hanseschmaus bei Grünkohl mit Mettwurst in das berühmte Griether Hanselädchen ein. Kosten für Führung inklusive Hanseschmaus 16 Euro pro Person (Getränke extra).

Anmeldung bis 31. Januar bei Familie Miesen 02824 6831. Infos unter: www.niederrhein-natouren.de

