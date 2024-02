Kalkar: Jecken stimmen sich mit Rathaussturm auf den Zug ein

Kalkar Im Kalkarer Rathaus geht es spielerisch um die Macht an den tollen Tagen. Hier gibt‘s die Infos und Fotos zum Karnevalsauftakt.

Schunkeln, tanzen, feiern: Im Ratssaal des historischen Rathauses in Kalkar hat am Donnerstagmittag, 8. Februar, die karnevalistische Einstimmung auf den Altweiberzug am Nachmittag begonnen. Bürgermeisterin Britta Schulz und ihre Mitarbeitenden aus der Stadtverwaltung zeigten sich anfangs noch guter Dinge, den goldenen Schlüssel für das Rathaus in der Hand zu behalten. Die Entscheidung darüber soll ein Wettspielchen bringen.

Ansgar Boßmann vom Senat der KKG ruft ein kräftiges Helau in die Menge im historischen Ratssaal. Foto: Anke Gellert-Helpenstein / NRZ

Nach und nach füllte sich der Ratssaal mit Närrinnen und Narren. Allen voran die Kalkarer Karnevals Gesellschaft (KKG) zog mit einem kräftigen Helau ein.

Die Kalkarer Stadtverwaltung um Bürgermeisterin Britta Schulz (Zweite von rechts). Foto: Anke Gellert-Helpenstein / NRZ

Jecken werden nicht nass beim Rathaussturm

Der Rathaussturm findet in diesem Jahr zum dritten Mal drinnen statt. „Bei dem Wetter ist das jetzt natürlich super“, sagte Stadtsprecher Harald Münzner mit Blick auf den einsetzenden Regen. Fand 2023 ein Schubkarrenrennen statt, weil die Mitarbeitenden der Verwaltung Bauarbeiter waren, sind sie heute als Joker unterwegs. Münzner: „Auch im Zug lautet unser Motto: ,Was die Asse beim Poker, sind im Rathaus die Joker‘.“

Lisanne aus der 1. Kompanie der KKG-Tanzgarde und Kuh Heidi bereichern den Rathaustrubel. Foto: Anke Gellert-Helpenstein / NRZ

Der Karnevalszug wird trotz des ungemütlichen Wetters um 14.30 Uhr am Parkplatz am Schwanenhorst starten und am Marktplatz vorbei durch die Kessel- und Grabenstraße zum Schulzentrum ziehen, wo auch die After-Zuch-Party gefeiert wird.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kreis Kleve: Hier gibt es 2024 Kneipenkarneval

Kreis Kleve: So kommt man Altweiber an ein Taxi

Kreis Kleve: So wird das Wetter an den Karnevalstagen

Kreis Kleve: Awo streicht Plätze für Erzieherin-Ausbildung

Goch: Missbrauchsstudie: Eveangelischer Kirchenkreis reagiert

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland