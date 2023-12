Kalkar: Jetzt für Sternsinger-Aktion anmelden

Kalkar Die Pfarrgemeinde Heilig Geist entsendet am 6. Januar die Sternsinger in die Kalkarer Ortsteile. Vortreffen für Mitwirkende terminiert.

Die Pfarrgemeinde Heilig Geist Kalkar führt die Sternsingeraktion am 6. Januar 2024 durch. Wer in den Ortsteilen Altkalkar, Appeldorn, Hanselaer, Kalkar, Kehrum und Niedermörmter besucht werden möchte, muss sich anmelden. Das geht online auf der Homepage der Messdiener www.md-heilig-geist.de, oder über Anmeldezettel, die in den Kirchen und in der Bücherei in Kalkar ausliegen. Ausgefüllte Anmeldezettel werden in die bereitgestellten Post-Boxen in den Kirchen eingeworfen. Anmeldungen sind ab sofort möglich und müssen bis zum 5. Januar erfolgt sein.

Interessierte Kinder, Jugendliche und Begleiter*innen, die aktiv mitwirken möchten, sind herzlich zu den Vortreffen am Mittwoch, 3. Januar, um 10.30 Uhr im GZ über der Bücherei in Kalkar oder um 17 Uhr im Pfarrheim Niedermörmter eingeladen. Segenskarten mit Informationen zur Spendenabgabe liegen ab dem 6. Januar auch in allen Kirchen von Heilig Geist Kalkar.

