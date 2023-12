Kalkar: Kripo fahndet mit Bildern nach EC-Karten-Diebin

Kalkar Eine Frau in Kalkar stahl einem Mann die Geldbörse und kaufte mit dessen EC-Karte munter ein. Mit diesen Bildern wird nach ihr gesucht.

Am 14. August entwendete eine unbekannte Frau in Kalkar die Geldbörse eines Mannes. Darin befanden sich neben 90 Euro Bargeld auch Debit- und Kreditkarten.

Die unbekannte Täterin versuchte gegen 17.05 Uhr, mit den gestohlenen Karten Bargeld bei der Sparkasse in Kalkar abzuheben, jedoch ohne Erfolg. Um 16.26 Uhr gelang es der Frau im Supermarkt Rewe in Kalkar Waren im Wert von 20,40 Euro mit der Kreditkarte zu kaufen. Außerdem kaufte sie am selben Tag Waren im Wert von 22,19 Euro bei der SB Tankstelle in Kalkar.

Mit diesen Bildern wird nach der Frau gesucht

Bilder der Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/122268.

Wer Hinweise zur Identität der Frau geben kann, meldet sich bei der Kripo Kleve unter Telefon 02821/5040.

