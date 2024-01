Kalkar: Messe für Praktika, Nebenjobs und Vollzeitstellen

Kalkar Am 19. und 20. Januar stellen sich auf Karrieremesse in Kalkar zahlreiche Unternehmen vor. Was an den beiden Tagen geboten wird.

Die Karrieremesse Niederrhein gewährt am Freitag, 19. und Samstag, 20. Januar, allen Fachkräften, Quer- und Wiedereinsteigern sowie Interessierten für eine Aus- und Weiterbildung einen umfassenden Einblick in die Welt von Job und Karriere. Zahlreiche Aussteller werden jeweils von 10 bis 17 Uhr ihre Unternehmen vorstellen. Mitarbeiter werden über Jobmöglichkeiten informieren und den Betrieb vorstellen. Zielgruppe der Messe sind Schüler ab der 8. Klasse bis hin zur Generation 60plus.

Auf der Suche nach dem richtigen Job

Geboten werden an beiden Tagen viele Informationen, um sich im „Berufsdschungel“ zurechtzufinden. Ohne Druck und in einem angenehmen Ambiente kann man hier den richtigen Job finden. Da wäre zunächst die Stellenbörse in der Nähe des Eingangs für den umfassenden Überblick. Persönliche Tipps gibt es in der Coaching-Lounge, das Business-Speeddating ermöglicht ein erstes Kennenlernen beider Seiten. Die Premierenveranstaltung 2023 hat gezeigt, dass hier nicht selten der Grundstein für ein „perfect Match“ gelegt wird.

Doch auch die praktischen Hilfestellungen in Form von Bewerbungsfotoshooting und Bewerbungsmappencheck (am Stand des Arbeitsamts) sollen nicht fehlen. Es darf mit einer gehörigen Portion Neugier an die Sache herangegangen werden - so warten viele spannende Einblicke, Anekdoten und stets große Vorfreude auf neue potenzielle Mitarbeiter.

Praktika, Nebenjobs, Vollzeistellen

Da gibt es Praktika, Nebenjobs und Vollzeitanstellungen - aber auch die Möglichkeit für Ausbildung, Berufsorientierung, Berufsstart, Neustart, Wechsel oder Fort-/ Weiterbildung. Angebote kommen aus Industrie, Handwerk, Handel und dem Dienstleistungssektor. Schüler, Studenten und Absolventen können mit Personalverantwortlichen und Studiengangleitern sprechen, sogar über Tipps für Finanzierungsmöglichkeiten auf unterschiedlichsten Ebenen.

Diverse Vorträge zu den Themen Bewerbung, Job & Karriere bereiten auf den Arbeitsalltag vor und ermöglichen, tiefer in das Thema einzutauchen. Fragen werden gerne beantwortet via E-Mail (michaela.schmidt@messekalkar.de) oder per Telefon unter (0)2824 910 151). Weitere Informationen unter: https://messekalkar.de. Der Eintritt ins Messe- und Kongresszentrum Kalkar ist frei.

