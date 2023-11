Kalkar: Messe GreenLive diesmal mit einem Kälber-Spezial

Kalkar Bei der landwirtschaftlichen Messe in Kalkar zeigen sich 235 Aussteller, Schwerpunkt Kälberaufzucht. Mehr Respekt vor Bauern gefordert.

Lautstarkes Muhen lässt den Besucher auf dem Hof von Stefan Janssen und seiner Familie nicht lange nach dem zentralen Kuhstall suchen. Hier an der Emmericher Straße in Kalkar-Bylerward informierten jetzt Georg Remy von der Messe Kalkar und sein Team sowie Aussteller über die bevorstehende Messe GreenLive.

Auch dieses Kälbchen macht mit bei der Messe GreenLive 2023 in Kalkar. Foto: Anke Gellert-Helpenstein / NRZ

Sie steigt wieder am Montag, 4. Dezember, bis Mittwoch, 6. Dezember, jeweils von 13 bis 22 Uhr. Die Fachmesse in Sachen Landwirtschaft lockt seit fünf Jahren am Wunderland Kalkar mehr und mehr Fachpublikum an die Stände. Die Rheinische Leitmesse für Landwirtschaft und Management hat sich dabei zum Dreh- und Angelpunkt für Infos, Neuigkeiten, Austausch und Netzwerken aller Art entwickelt.

Ackerbau und KI beschäftigen die Agrarwelt

„In diesem Jahr ist Highlight unser Kälber-Spezial, das in Halle A präsentiert wird“, freut sich Messemacher Georg Remy. Da gibt es viel zu zeigen, zu besprechen, zu informieren und auch zu diskutieren. Bauernfamilie Janssen hatte sich bereiterklärt, dazu ihre Stalltüren im Vorfeld der Messe zu öffnen und Einblicke zu gewähren. Denn nicht nur modernste landwirtschaftliche Gerätschaften, Ackerbau, neuste Techniken, KI und andere Systeme beschäftigen die Agrarwelt auf der GreenLive. Auch Nutztiere, deren Zucht und Haltung sowie die ständig strenger werdenden Auflagen sind wichtige Themen.

In Kalkar-Bylerward informierten Georg Remy von der Messe Kalkar und sein Team sowie Aussteller über die bevorstehende Messe GreenLive 2023. Foto: Anke Gellert-Helpenstein / NRZ

Dass es Landwirte in unseren Zeiten nicht leicht haben, betonte Kalkars Bürgermeisterin Britta Schulz, die mit Wirtschaftsförderer Bruno Ketteler auf dem Janssen-Hof präsent war: „Bauern sind die Buhmänner für alles – natürlich auch für den Klimawandel. Dabei stünde es uns allen gut zu Gesicht uns viel mehr für die regionalen Landwirte einzusetzen. Die GreenLive wird da für sich sprechen.“

Kälberaufzucht ist Nebenprodukt der Milchindustrie

Und mit entsprechenden Fachleuten auch das Thema Kälberaufzucht näher beleuchten. Denn Kälberaufzucht ist nun einmal „Nebenprodukt“ der Milchindustrie – ohne Kälber keine Milchkühe. Aber die Aufzucht der Mutter- und Bullenkälber hat sich für die Bauern seit Anfang dieses Jahres drastisch verteuert. Besser gesagt die der männlichen Kälber. Denn die verbleiben nicht im Milchviehbetrieb. Aber seit Anfang des Jahres dürfen für die Mast bestimmte Kälber erst mit 28 Tagen weiter an Mastbetriebe verschickt werden. Vorher waren es 14 Tage. Hier gab Fachtierarzt Fabian Schleß einen kurzen Abriss, wie viel schwerer die Lage dadurch für die Milchviehbetriebe geworden sei: Mehr Platz, mehr Arbeit, mehr Kosten – und so gut wie kein Erlös beim Verkauf der Tiere.

Referate zu Aufzucht, Gesundheit, Haltung

Denen allerdings geht es zumindest auf dem Hof der Janssens offenbar ganz gut. Sie stehen nach einer kurzen Zeit in den Kälberiglus (die meisten hier eingedeckt) in dick mit Stroh eingestreuten Laufboxen vis a vis der Milchkuhherde. Die ist hier auf dem modernen Betrieb in Bylerward 180 Tiere stark.

6000 Liter Milch kommen täglich zusammen – drei Melkrobotern sei Dank. Aber damit die Tiere Milch geben, müssen sie eben auch regelmäßig Kälber bekommen. Immer im Abstand von circa eineinhalb Jahren. „Bei uns stehen zur Zeit 38 Kälber“, erklärt Juniorchef Stefan Janssen, der den Betrieb von seinen Eltern Elisabeth und Josef in der vierten Generation übernommen hat und mit seinem Team Hof und Tiere mit Herzblut führt. Die fünfte Generation steht übrigens schon in den Startlöchern – zumindest in denen für den Kindergarten.

Im Rahmen der Messe GreenLive wird es weitere Infos in Sachen Kälber geben. Fachleute werden spezielle Referate und Infos zum Thema Aufzucht, Gesundheit, Haltung und mehr geben.

