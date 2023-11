Kalkar: Musikfest mit drei Konzerten an einem Wochenende

Kalkar Musikfest auf Burg Boetzelaer bietet drei sehr unterschiedliche Konzerte an einem Wochenende. Das wird geboten, so bekommt man Karten.

Das erfolgreiche Programmjahr auf Burg Boetzelaer mit vielen Veranstaltungstagen, Konzerten, Lesungen, Präsentationen und Burgführungen setzt nun vom 24. bis zum 26. November 2023 noch einen musikalischen Höhepunkt. Drei sehr unterschiedliche Konzerte laden ein zum Musikgenuss im Festsaal der Burg und zu einem intensiven Live-Erlebnis in der besonderen Atmosphäre.

Von Neo-Bop zu klassischem Modernjazz

Am Freitagabend, 24. November, gastiert ab 20 Uhr das Stefan Schöler-Trio. Der Reiz liegt im beschaulichen Wechselgespräch der Jazzmusik. Der Zuhörer kann die eigene Geschichte mit hinein phantasieren und selbst gänzlich mit fiebern, wünschen sich die Musiker. Und werde die Musik im kleinen Kreis der Musikanten zu einer ganz besonderen Einladung. Stilistisch hat sich die Musik des Klever Pianisten Stefan Schöler über die Jahre von Neo-Bop hin zu klassischem Modernjazz entwickelt: Mit traditionellen Improvisationstechniken aus Swing und Bebop, die jedoch nicht verzichtet auf die Errungenschaften der Modal- und Modernjazz-Improvisation. Schöler studierte zunächst bei Rob van den Broeck, später bei u. a. John Tayler, Carla Bley und Steve Swallow. Mit Fernseh- und Radioauftritten für WDR und ARD, Auftritten in renommierten Jazzclubs und Festivals in Deutschland, den Niederlanden, Schweden und Dänemark und eigenen Alben konnte das Trio mit Simon Bräumer am Schlagzeug und Lukas Keller am Kontrabass (beide aus Köln) begeistern.

Gitarre und Percussion

Cellikatessen spielen Bernhard Bücker (Klavier) und Annemieke Schwarzenegger (Violoncello). Foto: Jochen Emde / WAZ FotoPool

Am Samstag, 25. November, konzertiert um 19 Uhr das innovative Musikduo GuitarRhythm in der Besetzung Gitarre Percussion. Die Arrangements und Kompositionen des Duos sind geprägt von klassischer, lateinamerikanischer und vom Jazz beeinflußter Musik und Stilistik. Akustische Gitarrenmusik auf höchstem Niveau unterlegt mit subtilen Rhythmen und Grooves: eine faszinierende Mischung. Der Gitarrist Norbert van Os studierte am Konservatorium in Arnheim klassische Gitarre. Er konzertierte in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und Polen. Matthias Knorr absolvierte sein Drums-Percussion-Studium bei René Creemers am Konservatorium in Arnhem. Zwischen 2006 und 2010 tourte er mit dem „ugend Jazz Orchester NRW durch die Welt (Estland, Südost-Asien, Israel, China). 2010 beendete er als jüngster Absolvent mit nur 20 Jahren sein Studium und arbeitet seitdem als professioneller Musiker und Dozent. Aktuell ist er Schlagzeuger in der NDR- Bigband, Tini Thomsen‘s MaxSax, Smoking Wolf, Philipp Sauer Quartett. Zwei hochklassige Musiker aus der Klassik und dem Jazz zeigen auf beeindruckende Weise, wie unterschiedliche musikalische Stile auf faszinierende Weise verschmelzen.

Mit einem formidablen Konzertflügel

Zum Abschluss des Musikfestes bieten am Sonntag, 26. November, um 18 Uhr das Duo Annemieke Schwarzenegger (Violoncello) und Bernhard Bücker (Klavier) „Cellikatessen“. Musikalische Professionalität gesellt sich bei ihnen zu erfrischender Moderation. Das Duo spielt, dazu informativ-unterhaltsam moderiert, ein klangvolles Feuerwerk ohne Scheu vor Grenzgängen mit Werken von Antonio Vivaldi, Ludwig van Beethoven, Felix Mendelssohn Bartholdy und Astor Piazzolla sowie beliebte Ohrwürmer, etwa „Ave Maria“ oder „Memory“.

Das Musikfest wird unterstützt vom Klavierhaus am Niederrhein. Klavierbaumeister Georg Neinhuis „platziert einen formidablen Konzertflügel im Festsaal“, melden die Veranstalter. Getränke bietet das Burg-Team an.

So kommt man an die Eintrittskarten

Der Eintritt pro Konzert beträgt 10 Euro, eine Festivalkarte für alle drei Konzerte kostet 25 Euro. Karten können ab sofort in der Tourist-Information Kalkar TIK, Telefon 02824 13-120 oder tik@kalkar.de erworben oder reserviert werden. Auf der Burg Boetzelaer werden ebenfalls Reservierungen entgegengenommen, Tel. 02824 977990.

