Amjad's Pizzeria & Keipe eröffnet am 1. Februar in Kalkars ehemaligen Bürgerstuben an der Altkalkarer Straße. Amjad Sulemankhel (links) und Khairul vom Pizzeria-Team.

´Gastronomie Kalkar: Neue Pizzeria eröffnet in der ehemaligen Bürgerstube

Kalkar Amjad Sulemankhel hat die Bürgerstube an der Altkalkarer Straße übernommen. Am 1. Februar ist große Eröffnung. So viel Rabatt gibt es.

Als die einst urige Kneipe „Bürgerstuben“ in Kalkar an der Altkalkerer Straße 16 vor vielen Monaten endgültig die Türen schloss, da waren nicht wenige Stammgäste enttäuscht. Seit die Straße fertig gestellt wurde und keine Baustelle mehr den freien Zugang versperrt ist allerdings wieder reges Leben dort zu spüren. Der gebürtige Afghane Amjad Sulemankhel übernahm die Lokalität und haucht mit einem Team von Freunden und Familie der Gaststätte neues Leben ein. Es wurde gebaut, gestrichen, installiert, umgestaltet und geputzt.

Ein Restaurant in bester Lage

Jetzt präsentiert sich die einst als Bürgerstube beliebte Lokalität in einem frischeren und veränderten Outfit. Kulinarisch wird jetzt nicht mehr „gutbürgerlich“ sondern südländisch aufgetischt.

Inhaber Amjad Sulemankhel lebt seit zwölf Jahren in Kalkar und hat in der Zeit allerlei Gastronomie-Erfahrung gesammelt. Eine eigene Restauration und Kneipe war stets der Traum des gelernten Kochs, den er nun in bester Kalkarer Lage verwirklichen möchte. „Später einmal möchte ich hier die Küche auf weitere internationale Gerichte erweitern“, erklärt er im Gespräch mit der NRZ. Bis dahin gibt es hauptsächlich „italienisch“.

Neueröffnung am Donnerstag

Am Donnerstag, 1. Februar, ist große Neueröffnung. Dann wird aus den Bürgerstuben Amjad’s Pizzeria & Kneipe. Mit einem umfangreichen Speisen- und Getränkeangebot. Da gibt’s von der Pizza verschiedenster Sorten (auch vegetarisch) bis hin zu Pizzabrötchen, Pasta, Salatbar, Döner to go, Schnitzelparade und allerlei „Kleines Nebenbei“ alles, was das schnelle Imbissherz erfreut. Inklusive entsprechender Getränke, Gaststätten- und Kneipenatmosphäre. Zur Eröffnung gibt es einen Rabatt von 50 Prozent.

Amjad's Pizzeria & Keipe eröffnet am 1. Februar in Kalkars ehemaligen Bürgerstuben an der Altkalkarer Straße. Amjad Sulemankhel (links) und Khairul vom Pizzeria-Team. Foto: Anke Gellert-Helpenstein / NRZ

Die Öffnungszeiten der neuen Pizzeria

Da gibt’s von der Pizza verschiedenster Sorten (auch vegetarisch) bis hin zu Pizzabrötchen, Pasta, Salatbar, Döner to go, Schnitzelparade und allerlei „Kleines Nebenbei“ alles, was das schnelle Imbissherz erfreut. Inklusive entsprechender Getränke, Gaststätten- und Kneipenatmosphäre. Die Kneipe hat erst gegen Spätnachmittag geöffnet.

Geöffnet ist Amjad’s Pizzeria montags bis sonntags 11 bis 22 Uhr und Feiertags 12 bis 22 Uhr. Dienstags ist Ruhetag. Die Kneipe öffnet montags bis sonntags jeweils ab 17 Uhr und Feiertags ab 12 Uhr. Dienstags ist auch in dem Bereich Ruhetag. Ein Pizzataxi fährt auf Wunsch die Bestellungen jeweils von 17 bis 21.30 Uhr oder auf Anfrage aus. Telefon: 02824/8079108.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kleve: Tiergarten Kleve zählt seine Einwohner

Kleve: Zahnwelten Paeßens erweitert

Kreis Kleve: Tollitäten starten Aktion

Kleve: Rhein muss vom Müll befreit werden

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland