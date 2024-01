Kalkar: Polizei sucht mit Fahndungsfoto nach Geldkarten-Dieb

Kalkar Eine Handtasche mit Geldkarte wurde in Kalkar gestohlen und Geld abgehoben. Diese zwei Personen werden als Verdächtige gesucht.

Eine Handtasche mit wertvollem Inhalt wurde am Freitag, 3. November, gegen 14 Uhr in einer Discounterfiliale in Kalkar gestohlen. Dabei wurde durch zwei bislang unbekannte Täter u.a. eine Debitkarte (Geldkarte, die Geld direkt vom Girokonto des Besitzers abbucht) entwendet. Mit dieser Karte tätigten die beiden Täter, eine junge Frau sowie ein Mann, an einem Geldautomaten mehrere Abhebungen. Insgsamt wurde ein niedriger vierstelliger Betrag abgehoben.

Im Zuge der Ermittlungen richtet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit und fragt: Wer kennt die beiden Täter oder kann Angaben zu Ihnen machen? Die Frau wird beschrieben: schlanke Statur, schwarze Haare, blauer Anglerhut, schwarzer Parker, helle Jeans, helle Turnschuhe, schwarze Handtasche. Der gesuchte Mann: untersetzte Statur, schwarze Haare, Vollbart, schwarze Kapuzenjacke, schwarze Hose.

Mehrere Bilder Personenbeschreibungen der Täter sind über den nachfolgenden Link dem Fahndungsportal der Polizei zu entnehmen: https://polizei.nrw/fahndung/124355

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen.

