Karneval Kalkar: So feiert Grieth in diesem Jahr Karneval

Kalkar-Grieth Im Schifferstädtchen Grieth wird es in dieser Session gleich vier Karnevalssitzungen geben. So kommt man an die begehrten Karten.

Die Griether Karnevalsgesellschaft (GKG) hat den Kartenvorverkauf für ihre Büttensitzungen gestartet. Die Karnevalisten aus dem Schifferstädtchen haben wieder ein tolles Programm vorbereitet und freuen sich auf einen stimmungsvollen Karneval in der Griether Narrenburg. Typisch für Grieth sind die zahlreichen Bütten mit Wort- und Gesangsvorträgen, die es auch in diesem Jahr wieder geben wird.

Sitzungspräsident ist seit 50 Jahren dabei

Die beiden Sitzungspräsidenten Heiner Dünkelmann und Olaf Neuhausen sind jedenfalls begeistert. Dünkelmann, der schon seit über 50 Jahren dabei ist, hat bei den Proben nur Gutes gehört und sagt: „Ich finde es wirklich toll, dass sich unsere Aktiven jedes Jahr wieder etwas Neues einfallen lassen. Unsere Gäste können sich auf ein tolles Programm freuen.“

Vier Sitzungen sind geplant

Insgesamt vier Veranstaltungen hat die GKG in diesem Jahr geplant. Los geht es am Samstag, 3. Februar, um 19.11 Uhr mit dem ersten Büttenabend. Gefolgt von der Nachmittagssitzung am Sonntag, 4. Februar 2024 um 15:11 Uhr. Für beide Veranstaltungen sind noch Karten erhältlich. Interessenten können sich bei Michael Hell (02824/6476) melden. Allerdings ist es ratsam, schnell zu sein, denn die Büttensitzung am Samstag, 10. Februar 2024 um 19.11 Uhr ist schon ausverkauft. Am Sonntag, 11. Februar folgt um 15:11 Uhr der traditionelle Kinderkarneval. Der Eintritt ist wieder frei.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland