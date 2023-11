Kalkar: Tag der offenen Tür am Jan-Joest-Gymnasium

Kalkar Das Jan-Joest-Gymnasium Kalkar lädt interessierte Viertklässler, Mittelstufenschüler und Eltern zum Tag der offenen Tür ein.

Das Jan-Joest-Gymnasium lädt interessierte Viertklässler und ihre Eltern sowie Schülerinnen und Schüler, die das Schuljahr voraussichtlich mit der Qualifikation für den Besuch der Oberstufe abschließen wollen, herzlich zum Tag der offenen Tür am Samstag, 2. Dezember, von 10 Uhr bis 13 Uhr ein. Beginn des Rundgsangs in der Aula des Schulzentrums, dem sogenannten PZ. Der Einlass ins Schulgebäude ist über die Eingänge am Schulhof/PZ und über den Haupteingang des Gymnasiums ist ab 9.30 Uhr möglich. Es bestehen ausreichend Parkmöglichkeiten.

Im Unterricht mitmachen

Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler des JJG führen durch das mit neuster digitaler Technik ausgestattete Schulgebäude. Die Besucherinnen und Besucher können Experimente in den Naturwissenschaften ausprobieren. Es präsentieren sich die Sprachen Französisch, Latein, Spanisch und Englisch. Kinder dürfen in der Kunstwerkstatt kreativ sein, in der Musikwerkstatt oder auch im Fach Mathematik. Auch die Sachfächer Erdkunde und Geschichte laden zum Mitmachen ein. Es gibt einen sportlichen Parcours in der Turnhalle, eine Schulrallye und mehr.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kleve: Was NRZ-Gewinnerin im Fünf-Sterne-Hotel besonders gefiel

Kleve: 21 Hakenkreuze auf der Fahrbahn des Europaradweges

Kreis Kleve: Ausbildung – Trauerfeiern und Beisetzungen leiten können

Niederrhein: Schneefall im Kreis Kleve? Das sagt ein Experte

Die Abschlussveranstaltung mit Musik, Tanz und Preisverleihung findet um 12.45 Uhr im Pädagogischen Zentrum statt. Alle Gäste können sich an diesem Tag bei Lehrerinnen und Lehrern, Koordinatorinnen und Koordinatoren sowie Schülerinnen und Schülern über die Angebote am JJG informieren. In einem eigenen Raum beraten die Schulleiterin Susanne Janßen über die Schulform Gymnasium, die Erprobungsstufenkoordinatorin zum Übergang von der Grundschule auf das Gymnasium und die Oberstufenkoordinatorin zum Wechsel in die Oberstufe.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland