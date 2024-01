Kalkar-Wissel: Transporter in der Dorfstraße aufgebrochen

Kalkar-Wissel In der Nacht zu Dienstag wurde in Kalkar-Wissel ein Transporter aufgebrochen. Auf diese Gegenstände haben es die Diebe abgesehen.

Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Montag, 29. Januar, auf Dienstag zu und brachen die Hecktür eines Transporters Iveco auf. Das Fahrzeug stand in einer Parkbucht auf der Dorfstraße in Kalkar Wissel in Höhe der Einmündung Kösterdick.

Werkzeug aus dem Transporter gestohlen

Die Täter entwendeten aus dem Firmenwagen hochwertiges Werkzeug wie einen Fliesenschneider und zwei Makita Akkuschrauber. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen.

