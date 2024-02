Kalkar-Wissel: Zwei Tote bei einem Brand im Mehrparteienhaus

In diesem Haus in Kalkar-Wissel hat es gebrannt. Zwei Menschen sind ums Leben gekommen.

Kalkar-Wissel Auf dem Jägerweg in Wissel brach am Donnerstagabend ein Brand aus. Zwei Menschen kamen ums Leben. Diese Informationen gibt es bislang.

Am Jägerweg in Kalkar-Wissel ist es am Donnerstagabend zu einem Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Zwei junge Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Die Krefelder Mordkommission ist eingeschaltet. Nach Angaben der Polizei in Kleve wurde eine Person festgenommen. Die genauen Umstände der Brandursache seien aber noch völlig unklar, betonte die Krefelder Polizei gegenüber der NRZ.

Zwei Menschen konnten sich aus diesem Haus nicht mehr retten. Foto: Niklas Preuten / NRZ

Dass es eine Festnahme gegeben habe, konnte die Krefelder Polizei allerdings nicht bestätigen. Der dortige Sprecher betonte, dass die Ermittlungen erst begonnen hätten. Es sei unklar, ob es sich um Brandstiftung handele.

NRZ-Reporter Niklas Preuten berichtet, dass es sich um ein altes Haus handelt, das etwas abseits vom Ortskern in einer Wohnsiedlung steht. Das Haus hat zwei Hausnummern, der Dachstuhl ist völlig zerstört. Der Brandort ist abgesperrt, zwei Polizisten halten Wache. Vor Ort liegt noch ein Brandgeruch in der Luft.

Dachgeschoss stand in Vollbrand

Der Brand in dem Mehrfamilienhaus war gegen 21.30 Uhr gemeldet worden. Als die Feuerwehr eintraf, stand die Etage bereits in Vollbrand, sagte die Sprecherin der Feuerwehr Kalkar, Manuela Mohn. Die Flammen hätten aus den Fenstern geschlagen. 100 Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren in der Nacht in Wissel im Einsatz. Gegen 4.30 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen, sagte Mohn.

Sie berichtet, dass eine ältere Dame am Abend ins Krankenhaus gebracht wurde, weil sie nicht mehr nach Hause kommen konnte, um ihre Medikamente zu holen. Nähere Angaben zu den Verstorbenen konnte die Polizei am Freitagmorgen noch nicht machen. Der Opferschutz wurde eingeschaltet.

100 Kräfte waren im Einsatz

Im Einsatz waren die Löschzüge Nord und Mitte. Es sei ein komplizierter Einsatz gewesen, sagte Mohn.

Weitere Informationen folgen im Laufe des Tages.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kleve: Tiergarten Kleve zählt seine Einwohner

Kleve: Zahnwelten Paeßens erweitert

Kreis Kleve: Tollitäten starten Aktion

Kleve: Rhein muss vom Müll befreit werden

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland