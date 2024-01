Karneval in Goch: Hier gelten eingeschränkte Öffnungszeiten

Goch Karneval bei den Stadtwerken Goch und im GochNess. Diese Öffnungszeiten gelten an Altweiber, Karnevalssamstag und Rosenmontag.

In ganz Goch wird Karneval gefeiert, so auch bei den Stadtwerken Goch – aus diesem Grund kommt es zu eingeschränkten Öffnungszeiten.

Am Altweiberdonnerstag, 8. Februar, schließen die Stadtwerke Goch ihr Service-Center am Markt und die Verwaltung an der Klever Straße bereits um 12 Uhr. Am Freitag sind die Mitarbeiter im Service-Center der Stadtwerke wieder gewohnt von 9.30 bis 18 Uhr da. Die Verwaltung an der Klever Straße hat freitags von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet. Am Karnevalssamstag, dem traditionellen Rathaussturm in Goch, Samstag, 10. Februar, und am Rosenmontag, 12. Februar, bleiben die Stadtwerke Goch aufgrund der Feierlichkeiten in der Gocher Innenstadt ganztägig geschlossen. Für Notfälle steht die Störungsnummer 0800/ 99 11 8 33 rund um die Uhr zur Verfügung.

GochNess statt jeckes Treiben

Im Freizeitbad GochNess gilt an Rosenmontag das Motto „Raus aus den Klamotten“, in der Wasserlandschaft steht FKK-Schwimmen auf dem Programm. Hier kann man dem jecken Treiben entfliehen und einen entspannten Tag verbringen.

Öffnungszeiten an Rosenmontag: Saunalandschaft: 10 bis 21 Uhr geöffnet; Wasserlandschaft: 12 bis 19 Uhr geöffnet. An diesem Tag gilt kein Good-Morning-Tarif, ansonsten gelten die regulären Eintrittspreise. Die Anzahl der Saunabesucher ist begrenzt, es empfiehlt sich vorab online unter shopg.gochness.de Tickets zu reservieren. An den anderen Karnevalstagen ist das GochNess wie gewohnt geöffnet.

