Karrieremesse Niederrhein: Version 2.0 startet in Kalkar

Kalkar Die Karrieremesse Niederrhein bringt in Kalkar wieder arbeitsmarktrelevante Themenbereiche unter ein Dach. Das ist die Zielgruppe.

Runde zwei für die Karrieremesse Niederrhein: Am 19. und 20. Januar sind wieder alle arbeitsmarktrelevanten Themenbereiche unter einem Dach im Messe- und Kongresszentrum Kalkar. Der Ruf nach Version 2.0 wurde bereits nach Ende der Premierenveranstaltung Anfang 2023 laut als ideale Plattform für all jene, die auf dem Arbeitsmarkt zum ersten Mal oder erneut Fuß fassen möchten.

Am Freitag, 19. Januar, und am Samstag, 20. Januar, jeweils von 10 bis 17 Uhr, öffnen sich die Tore für alle Schüler, Azubis, Studenten, Absolventen, Berufsstarter, Fachkräfte, Quer- und Wiedereinsteiger sowie Weiterbildungsinteressierte. Zur Zielgruppe der Messe gehören Schüler ab der 8. Klasse bis hin zum 60+ler. Der Eintritt ist für alle Besucher gratis.

Praktika, Ausbildung, Neustart und Wechsel

Die Messe bündelt die verschiedenen arbeitsmarktrelevanten Themenbereiche für jede Bildungs- und Karrierephase. Der Fachkräftemangel gehört natürlich auch dieses Mal zu den übergeordneten Themen. An rund 100 Ständen warten Unternehmen aus Wirtschaft, Politik und Forschung mit interessanten Angeboten und Informationen. Hier gibt es Praktika, Nebenjobs und Vollzeitanstellungen - aber auch die Möglichkeit für Ausbildung, Berufsorientierung, Berufsstart, Neustart, Wechsel oder Weiterbildung. Unternehmen aus Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung präsentieren sich praxisnah, Fachhochschulen, Hochschulen und Unis informieren über Studiengänge und -abschlüsse sowie Finanzierungsmöglichkeiten. Young Professionals bekommen die Gelegenheit, ihren zukünftigen Arbeitgeber kennenzulernen, mit den Personalverantwortlichen zu sprechen und sich direkt zu bewerben.

Der unkomplizierte Kontakt steht im Vordergrund: Wer Fragen hat, erhält Antworten, darf sich in Ruhe am Stand umschauen und Bewerbungsunterlagen und Visitenkarten abgeben. Unschlüssige verschaffen sich einen Überblick bei der Stellenbörse nahe dem Eingangsbereich oder holen sich ihre ganz persönlichen Tipps für die Stellensuche bei Fachleuten in der Coaching Lounge. Wer sich bei seiner Wahl schon sicher ist, darf gerne in der Business-Speeddating-Lounge für ein kurzes Bewerbungsgespräch Platz nehmen.

Bewerbungsmappencheck und Vorträge

Bewerbungsfotoshooting, Bewerbungsmappencheck (am Stand des Arbeitsamts) und zahlreiche Vorträge zu den Themen Bewerbung, Job und Karriere runden das Angebot ab. Fragen werden gerne beantwortet via E-Mail (michaela.schmidt@messekalkar.de) oder per Telefon unter 02824/910151.

Auch potenzielle Aussteller können auf diesem Weg Kontakt zur Messe Kalkar aufnehmen. Weitere Infos unter: https://www.karrieremesse-niederrhein.de/aussteller/.

