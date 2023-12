KCC Goch: Die wichtigsten Karnevalstermine stehen jetzt fest

Goch Der Karnevalsclub Concordia Goch hat seine Sitzungen koordiniert. Dann sind Kappen- und Herrensitzung angesetzt. So gibt es Karten.

Der Gocher Karnevalsclub Concorida (KCC Goch) hat jetzt seine wichtigsten Termine für die anstehende Session koordiniert. Die Veranstaltungsorte seine gebucht und so könne der Kartenvorverkauf auch jetzt starten.

Erste Kappensitzung im Januar

Den Anfang der KCC-Session macht die bekannte und beliebte Kappensitzung am Samstag, 13. Januar 2024, ab 19:30 Uhr im Kastell. Bei der Sitzung sind nicht nur Wortbeiträge, wie die Büttenredner Achim Verrieth und das Duo Mario und Jan Coumans alias „Chantal und Tobi Schmitz“ zu hören, es wurde auch viel Wert auf gute musikalische Unterhaltung durch die Band K.6 gelegt.

Aber auch tänzerisch wird einiges geboten. Neben den eigenen Tanzgarden des KCC, wird uns als Highlight das Gocher Prinzenpaar besuchen, welches auch bei der KCC Herrensitzung mit ein Höhepunkt sein wird. Erstmalig darf der KCC Goch die Prinzengarde Kranenburg, Prinz Norbert mit Funkemariechen Lisa, im Gocher Wohnzimmer begrüßen. Das finale i-Tüpfelchen der Sitzung stellt der Auftritt des Tanzcorps „Rheinmatrosen“ der großen Mülheimer Karnevalsgesellschaft von 1903 e.V. aus Köln, dar.

Die Karten können ab sofort zum Preis von 14 Euro per E-Mail (tickets@kcc-goch.de) oder telefonisch bei Bettina Dittmann unter 0157/89397146 bestellt werden.

Herrensitzung im Februar

Zum krönenden Abschluss wird die traditionelle und geliebte Herrensitzung am Sonntag, 4. Februar 2024, ab 11:11 Uhr im Kastell organisiert. Hier darf „Mann“ sich auf eine legendäre Mischung aus Tanz, Musik, Bütt und Nummerngirls freuen. Es werden Gerard mit Emilio und Richy, Ne Spätzünder und der Tulpenheini alias Roland Paquot die Männer mit ihren Wortbeiträgen an die Schmerzgrenze ihrer Lachmuskeln bringen. Für den musikalischen Hochgenuss sorgt die Band Kleinstadtrokker für viel Unterhaltung. Was bei einer Herrensitzung nicht fehlen darf, sind die Nummerngirls, die jeden Beitrag vorher charmant auf der Bühne und auf den Tischen in Szene setzen werden.

Die Herrensitzung 2024 ist bis auf den letzten Platz ausverkauft. Der Kartenvorverkauf für die Herrensitzung am 23. Februar 2025 startet am 4. Februar 2024 im Gocher Kastell. Es empfiehlt sich an diesem Tag schon die Eintrittskarte für 2025 zu sichern!

Kartenausgabe im Poorte Jäntje

Die Kartenausgabe für die Kappen- und Herrensitzung 2024 erfolgt am 3. und 4. Januar 2024 in der Zeit von 18 bis 20 Uhr im Vereinslokal Poorte Jäntje, Voßstraße 94.

