Keine Lust auf Weihnachten? Ikea Duiven hat geöffnet

Ikea an Heiligabend und am zweiten Weihnachtstag geöffnet.

Emmerich/Duiven Es soll Familien geben, die sich an den Weihnachtstagen besser aus dem Weg gehen. In Duiven hat Ikea extra lange geöffnet.

Die heile Welt an den Weihnachtstagen kann den ein oder anderen auch ziemlich nerven. Und wenn man sich die Statistik über häusliche Gewalt ansieht, gehen sich an den Heiligen Tagen einige Familienmitglieder besser ganz aus dem Weg. Wer also absolut keine Lust auf Kling Glöckchen klingelingeling hat, für den hat Ikea in Duiven in diesem Jahr besonders lange Öffnungszeiten an den Feiertagen. Shoppen beruhigt die Seelen.

Einkaufen an Heiligabend

So kann man am kommenden Heiligabend, immerhin ein Sonntag, von 10 bis 16 Uhr zwischen Sofas, Küchen und Billy-Regalen bummeln und vielleicht noch etwas Schönes für den Baum finden. Und es soll ja auch Menschen geben, denen in aller, aller, allerletzter Minute auffällt, dass das Besteck für das Weihnachtsmenü doch nicht für Eltern, Opa, Oma und Tanten reicht. Das beliebte Restaurant hat übrigens von 9 bis 15.30 Uhr geöffnet.

Ikea Duiven wird von vielen Kunden aus dem Kreis Kleve angesteuert. Foto: Andreas Gebbink / NRZ

Und am ersten Weihnachtstag? Na gut, ganz so unheilig wollen es auch die Schweden und Holländer nicht: „Weihnachten ist ja das Fest der Familie“, sagt Ikea-Sprecher Quinty Stuurman der NRZ. Und daher gilt: Am ersten Weihnachtstag sind die Drehtüren fest verschlossen. Aber am zweiten Weihnachtstag gibt es wieder Teelichter, Daim-Schokoriegel und Glühbirnen en masse zu kaufen. Das Möbelhaus in Duiven ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Im Restaurant kann man zwischen 10 und 17.30 Uhr Zimtschnecken bestellen - wenn man sie denn mag.

Schnäppchen im Koopjeshoek

Auch am letzten Tag des Jahres nimmt Ikea Duiven Retouren an, schiebt Pakete mit Billy, Kallax, Pax und anderen Regalen über das Kassenband und im beliebten Koopjeshoek findet man sicher noch ein Schnäppchen. Openingstijden: von 10 bis 16 Uhr und Resto von 9.30 bis 15.30 Uhr.

Ikea Duisburg hat am 24., 25. und 26. Dezember übrigens geschlossen.

