Keppeln verleiht den karnevalistischen Möökeshüss-Orden

Der Orden für Brauchtum und Mundart van et Möökeshüss wird an die Band Kleefse Tön verliehen.

Uedem Karnevalsgesellschaft Queekespiere aus Keppeln vergibt den Orden van et Möökeshüss an Klever Showband Kleefse Tön. So wird gefeiert.

„Der Karnevalsgesellschaft Queekespiere aus Keppeln ist es ein wichtiges Anliegen, Traditionen zu bewahren und dennoch mit der Zeit zu gehen“ – das sagt Stephan Hünting, Vorsitzender der Keppelner Karnevalisten. Besonders deutlich werde das bei der Verleihung des Möökeshüss-Ordens: „Der Abend beginnt mit einem Mundart-Gottesdienst, auf den folgt die Feierstunde zur Verleihung unseres Ordens und dann sind alle Gäste eingeladen, mit uns eine Party zum Start in die neue Karnevalssession zu feiern“, sagt Hünting.

Preisträger ist die Showband aus der Kreisstadt

Der Eintritt in die Bürgerbegegnungsstätte „Zur Dorfschule“ ist frei. Träger des über die Kreisgrenzen hinaus bedeutenden Möökeshüss-Ordens sind diesmal die „Kleefse Tön“. Die Showband aus der Kreisstadt hat sich in den vergangenen Jahren einen Namen bei vielen wichtigen Karnevalsveranstaltungen gemacht. Die „Töns“, wie sie kurz genannt werden, haben zugesagt, zum Ende des Festaktes ein Konzert zu spielen, mit dem dann der Übergang zur Karnevalsparty eingeläutet wird.

„Unser Möökeshüss-Orden wird verliehen für Verdienste um Mundart, Brauchtum und unsere niederrheinische Lebensart“, erklärt Hünting. Daher seien die Töns ein würdiger Ordensträger: „Keine Feier am Niederrhein ohne Musik und Gesang. Das ist fest im niederrheinischen Leben verankert, weit über den Karneval hinaus. Die Töns bringen mit viel Leidenschaft und persönlichem Engagement genau diese Einstellung mit und sind damit hervorragende Botschafter unseres Brauchtums und unserer Lebensart“, ist der Queeken-Vorsitzende überzeugt. Er hofft auf viele Gäste zur Ordensverleihung, „ob befreundete Vereine, Gruppen, die Lust auf die Töns und auf Karneval haben, oder auch einzelne Personen“, sagt Hünting.

Die Verleihung am Samstag, 25. November, beginnt um 18.30 Uhr mit einer Vorabendmesse, geleitet von Pastor Alois van Doornick, in St. Jodokus, dann geht es in der benachbarte Bürgerbegegnungsstätte „Zur Dorfschule“ mit der Ordensverleihung weiter. Nach dem Festakt, der um 20.11 Uhr beginnt, stürmen gegen 21 Uhr die „Töns“ die Bühne, anschließend startet die Party zum Beginn der neuen Karnevalssession.

So entstand der Möökeshüss-Orden

Den Möökeshüss-Orden verleihen die Keppelner Karnevalisten seit 1978 an Einzelpersonen oder Gruppen, die sich in besonderer Weise um Brauchtum, das typische Leben am Niederrhein oder Mundart verdient gemacht haben. Zu den Preisträgern gehörten zum Beispiel Hanns-Dieter Hüsch und Willi Fährmann, aber auch das Haldern Pop Festival, der Verein „För Land en Lüj“ und im vergangenen Jahr das Griether Hanselädchen.

