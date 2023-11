Kleve: 41-jähriger Gocher wurde bei Unfall schwer verletzt

Die Polizei berichtet von einem Unfall am Montag in Kleve.

Kleve Am Klever Ring kam es am Montag an der Ecke Flutstraße zu einem Unfall. Wie ein Fußgänger aus Goch am Morgen schwer verletzt wurde.

Unfall in Kleve: Am Montag, 27. November, gegen 8 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann aus Kleve mit seinem Pkw die Flutstraße und beabsichtigte an der Ampelkreuzung bei Grünlicht nach links auf den Klever Ring in Richtung Rindern abzubiegen. Dabei übersah er den 41-jährigen Fußgänger aus Goch, der bei Grünlicht an der Fußgängerfurt die Straße überquerte.

Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw wurde der Fußgänger schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Einsatzkräfte der Polizei waren zwecks Unfallaufnehme vor Ort.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland