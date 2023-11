Weihnachten Kleve: Adventsmarkt öffnet am Klapheckenhof in Kellen

Kleve-Kellen. Der Adventsmarkt am Klapheckenhof in Kellen öffnet zur Weihnachtszeit seine Pforten. Warum vor allem Floristik in diesem Jahr eine Rolle spielt.

Wer sich jetzt auf den Advent einstimmen möchte, wird beim weihnachtlichen Adventsmarkt am Klapheckenhof in Kleve-Kellen fündig. Auch in diesem Jahr wird das SOS-Kinderdorf Niederrhein adventlichen Gestecke und weihnachtliche Dekorationen zum Verkauf anbieten.

Die Adventsausstellung findet am Freitag, 24. November, von 14 bis 18 Uhr, und am Samstag, 25. November, von 10 bis 17 Uhr an der Riswicker Straße 117 in Kleve-Kellen statt. Fürs leibliche Wohl gibt es einen Stand mit Kaffee, Waffeln und Glühwein.

„Adventlicher Waldspaziergang“

Florist-Meister und Ausbilder Meik Schnitger sagt: „In diesem Jahr steht unsere Ausstellung unter dem Motto ‚Adventlicher Waldspaziergang‘. Wir arbeiten bei den Gestecken und Kränzen mit vielen natürlichen Materialien wie Zweigen, Zapfen und saisonalen Früchten. Farblich orientieren wir uns an Rot-Tönen in verschiedenen Schattierungen sowie Grün, Braun- und Beige-Tönen.“

Schnitger führt weiter aus: „Gerade in Krisenzeiten brauchen wir Wärme, Ruhe und Natürlichkeit. Wir versuchen unsere Produkte so nachhaltig wie möglich zu produzieren. Unsere Steckmassen sind kompostierbar, die Kugeln sind aus Glas und viele Accessoires aus Holz oder Metall.“

Floristik-Ausbildung am Klapheckenhof

Umschülerin Lisa Neuenhoff ist im zweiten Lehrjahr ihrer Floristik-Ausbildung am Klapheckenhof und unterstützt bei den Vorbereitungen tatkräftig: „Es macht richtig Spaß, die Ausstellung vorzubereiten. Wir machen das Allermeiste selbst. Ich sehe auch, wie mein Anleiter im wortwörtlichen Sinne aufblüht. Für mich ist es jetzt das zweite Mal, dass ich mithelfe. Ich merke, dass mir die Aufgaben einfacher von der Hand gehen und ich jetzt eigene Entscheidungen treffen darf und meine fachliche Meinung wirklich gefragt ist.“

Die 33-Jährige wünscht sich für den 24. und 25. November viele strahlende und glückliche Gesichter der Kundinnen und Kunden und erklärt weiter: „Ich hoffe, dass unsere Gäste beim Adventsmarkt die Ruhe und Natürlichkeit genießen können und sich lange an unseren Produkten erfreuen.“

Integration in den Arbeitsmarkt

Am Klapheckenhof unterstützt das SOS-Kinderdorf Niederrhein junge Menschen bei der Integration in den Arbeitsmarkt. „In unseren Umschulungen und Lehrgängen stärken wir die Talente und Fähigkeiten, erarbeiten gemeinsam neue Perspektiven.

Bei uns können die jungen Leute zum Beispiel Florist oder Floristin werden, später im Verkauf arbeiten oder sich in verschiedenen Berufsfeldern orientieren“, fasst Beate Koppers, Bereichsleiterin für die beruflichen Bildungsangebote, zusammen.

