Kleve: Ampeln an Kreuzung Ringstraße fielen aus – die Folgen

Die Baustellenampel an der Kreuzung Ringstraße/Römerstraße/Gruftstraße/Stechbahn fiel am Dienstagmorgen aus.

Kleve Dienstagmorgen versagten Baustellenampeln an der Kreuzung Ringstraße/Römerstraße/Gruftstraße/Stechbahn. So verhielten sich Autofahrer.

Am Dienstagmorgen versagte die Baustellenampel an der Kreuzung Ringstraße/Römerstraße/Gruftstraße/Stechbahn ihren Dienst – und der motorisierte Straßenverkehr lief so flüssig wie noch nie seit der Wiedereröffnung der Ringstraße vor zwei Wochen. Das heißt: Autofahrer sind offenbar, anders als von vielen vermutet, doch noch in der Lage, komplexe Kreuzungssituationen ohne Lichtzeichenregelung zu bewältigen.

Fußgänger rieben sich verwundert die Augen: Wo sonst zur Hauptverkehrszeit auf der Römerstraße ein Rückstau bis zur Christus-König-Kirche zu beobachten ist, herrschte diesmal gähnende Leere. Das Rätsels Lösung offenbarte sich den Passanten, sobald sie an der Kreuzung aller Kreuzungen angelangt waren. Die eigentlichen Lichtzeichen dort sind ohnehin noch mit Plastikhüllen ummantelt, die provisorische Ampelanlage indes blinkte nur noch gelb. Die Ampelanlage war ausgefallen.

Das erforderte Umsicht

Vorsichtig tasteten sich Rad- und Autofahrer an die Einmündung heran, sondierten die Lage und setzen dann ihre Fahrt fort – wer aus Richtung Römerstraße kommt, muss erst den querenden Verkehr vorbeiziehen lassen und, falls er oder sie links abbiegen möchte, auch die Verkehrsteilnehmer, die von der Stechbahn kommend geradeaus weiterfahren. Das erfordert einige Umsicht, doch alles lief am Dienstag Morgen glimpflich ab.

Bisher hatte die Baustellenampel für einigen Verdruss gesorgt: Sie arbeitet der Reihe nach alle Verkehre ab. Unter anderem mit der in Weltstädten wie Tokio zwar etablierten, in Kleve aber noch weithin unbekannten Ampelphase, in der alle vier Fußgängerampeln gleichzeitig Grün anzeigen. Das ist für Fußgänger ungemein praktisch, brachte aber die Autofahrer auf die Palme. Aus der Römerstraße kommende Autofahrer schafften es zur Hauptverkehrszeit oftmals erst nach drei oder vier Grünphasen, die Kreuzung zu passieren. In einer Grünphase gelangten gerade mal sieben bis neun Autos in die Kreuzung.

Die Stadt versprach über ihren Sprecher, sich um eine Nachbesserung zu bemühen. Bei der für Autofahrer am besten erscheinenden Lösung ganz ohne Ampel wird es aber mit Sicherheit nicht bleiben. Wann die Ampel repariert ist, konnte noch nicht gesagt werden.

