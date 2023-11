Kleve: Anmelden fürs Ferienspaß-Klettern zur Weihnachtszeit

In der Boulderhalle Kliff in Kleve lief die Kliffhanger-Competition.

Kleve In der Klever Boulderhalle Kliff werden zwei Ferienspaß-Kurse angeboten. Zum Kliffhanger-Wettbewerb kamen Fans auch von weither.

Die Klever Boulderhalle Kliff lädt in der Weihnachtszeit zu mehreren besonderen Terminen. An zwei Tagen sind mehrere Stunden für den Klever Ferienspaß reserviert. Am Mittwoch, 27. Dezember, von 10 bis 14 Uhr und am Mittwoch, 3. Januar, von 10 bis 14 Uhr sind Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 18 Jahren zum Ausprobieren eingeladen. 2es funktioniert, die verschiedenen Altersgruppen sportlich abzuholen“, weiß Boulderhallen-Betreiber Alexander Schmitz aus Erfahrung. Diverse Spiele, Techniken und Anleitungen werden gezeigt.

Im vorigen Winter hatte die Boulderhalle mit Livemusik, Glühwein und Stockbrot der Kälte getrotzt. Auch in diesem Jahr soll am Samstag, 16. Dezember, ein kleiner Winterzauber locken. Die Boulderhalle Kliff in Kleve, Daimlerstraße 3 (Kreuzung Klever Ring) hatte zuletzt beim Kliffhanger-Cup (siehe Foto) über 150 Kletterfreunde sogar gezielt aus Düsseldorf, Köln, Krefeld und den Niederlanden angelockt.

