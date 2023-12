Kleve: 80-jährige Fußgängerin ist an Verletzungen gestorben

Kleve. Am 16. November ist eine 80-jährige Fußgängerin an der Albersallee von einem Auto erfasst worden. Jetzt ist sie gestorben.

Die 80-jährige Fußgängerin, die am 16. November 2023, auf der Albersallee von einem Auto erfasst worden war, ist jetzt an den schweren Unfallfolgen gestorben. Dies teilt jetzt die Polizei in einer Presseerklärung mit. Die 80-Jährige sei am 20. Dezember gestorben. Die Polizei drückt den Angehörigen der Verstorbenen ihr tiefes Mitgefühl aus.

So haben wir am 17. November berichtet:

Eine 80-jährige Fußgängerin wurde bei einem Unfall in Kleve schwer verletzt.

Zu dem Unfall kam es am Donnerstag, 16. November, gegen 17.45 Uhr an der Kreuzung Albersallee und Sackstraße. Ein 28-jähriger Mann aus Kleve fuhr mit seinem Mercedes von der Sackstraße auf die Albersallee in Richtung Materborner Allee, als er die 80-jährige Frau aus Kleve erfasste, die gerade die Albersallee in Richtung Im Hag überquerte.

Schwer verletzt ins Krankenhaus

Durch den Zusammenstoß wurde die 80-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

