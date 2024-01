Kleve: Brand in Autohaus – Mitarbeiter löschen Feuer selbst

Kleve Mitarbeiter löschten selbst einen Brand in einem Autohaus in Kleve. Warum sich der Rettungsdienst um zwei Menschen kümmern musste.

Mitarbeiter eines Autohauses an der Dieselstraße in Kleve meldeten am Freitagabend, 19. Januar, gegen kurz vor 18 Uhr einen Brand. Die Löschzüge Kleve und Kellen der Feuerwehr Kleve wurden doch daraufhin alarmiert, doch bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte hatten die Mitarbeiter das Feuer in einem Waschraum für Fahrzeuge bereits selber gelöscht.

Die Feuerwehr Kleve kontrollierte den Brandort nach. Foto: Feuerwehr Kleve

Der Rettungsdienst musste sich um zwei Menschen kümmern, die Rauchgase eingeatmet hatten. Die Feuerwehr kontrollierte den Brandort nach und konnte dann den Einsatz beenden.

