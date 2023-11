Kleve: Bündnis 90/Die Grünen wählten einen neuen Vorstand

Kleve Die Mitgliederversammlung der Klever Grünen wählte einen neuen Vorstand in Kleve. Diese Personen gehören nun für zwei Jahre dazu.

Bei der Mitgliederversammlung des Klever Ortsverbandes von Bündnis 90 / Die Grünen in der Wasserburg in Rindern wurde ein neuer Vorstand für die kommenden zwei Jahre gewählt. Im Vorfeld der Wahlen informierten Vorstand und Fraktion die Versammlung und es wurde der Haushaltsplan 2024 verabschiedet. Seit der letzten Mitgliederversammlung im August gab es zahlreiche Teilnahmen an Aktionen und Veranstaltungen wie Rhine Clean UP, Klimastreik oder Mifgash Festival. Man wolle weiterhin stark Präsenz zeigen, die erfolgreiche Arbeit weiterführen und den Klever Bürgerinnen und Bürgern zuhören und als Partei Lösungen bieten, hieß es.

Signale der Zustimmung für Nationalpark Reichswald aus den Niederlanden

Hedwig Meyer-Wilmes informierte als Fraktionsvorsitzende über die jetzt laufenden Gespräche zum Haushalt und stellte viele Anträge vor, die die Fraktion gerade vorbereitet. Im Anschluss hielt Dietrich Cerff einen spannenden Vortrag über einen möglichen (Inter)Nationalpark Reichswald, die aktuelle Waldqualität und die Möglichkeiten für die Region. Es mehrten sich Signale, verriet er, dass es von niederländischer Seite Unterstützung gebe, was einer Bewerbung noch mehr Erfolgschancen verleihe. Die Mitglieder befürworteten eine Bewerbung des Kreises.

Das ist der neue Vorstand

Mit der Entlastung des Vorstandes ging es zur Wahl des neuen Vorstandes. Als Sprecher wurde erneut Oliver Roth gewählt. Er ist Betriebswirt und führte zusammen mit Kristin Lemhöfer die Grünen in den letzten zwei Jahren. Er engagiert sich als sachkundiger Bürger im Ausschuss für Klima-, Umwelt- und Naturschutz und in der AG Wärmewende des Kreisverbandes. Neu dabei ist Dogan Tolukan als Schatzmeister. Er ist seit 2020 Mitglied bei den Grünen, Betriebswirt für Versicherungen und Finanzwesen und Unternehmer. Kristin Lemhöfer und Veronica Vasterling wurden als Beisitzerinnen gewählt. Als Kassenprüfer bestätigt wurde Andreas Lietschulte und Stefan Rogmann wurde neu gewählt. Den scheidenden Vorstandsmitgliedern Birgitta Wolff, Volkhard Wille und Kevin Hellmuth wurde für Ihren Einsatz an der Spitze des Ortsverbandes herzlichst gedankt. Der neue Vorstand wird jetzt in die Vorbereitung auf die Europawahl gehen.

