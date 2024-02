Kleve Die Bundespolizei vollstreckte einen Haftbefehl am Bahnhof Kleve und brachte eine Frau ins Gefängnis. Was ihr vorgeworfen wird.

Am Bahnhof in Kleve wurde eine Frau festgenommen. Die Bundespolizei überprüfte am Dienstagnachmittag, 6. Februar, um 15 Uhr, am Bahnhof in Kleve eine 31-jährige Litauerin. Ein Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass sie durch die Staatsanwaltschaft in Kleve mit einem Haftbefehl gesucht wird. Das Amtsgericht Geldern erließ im September 2019 rechtskräftig einen Strafbefehl wegen Diebstahl in zwei Fällen gegen die Frau. Hiernach musste sie noch eine Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro bezahlen oder als Ersatz eine 40-tägige Freiheitsstrafe verbüßen. Die Verurteilte wurde daraufhin vor Ort verhaftet und zur Bundespolizeiinspektion Kleve gebracht.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle lieferte die Bundespolizei die Litauerin zum Haftantritt in die Justizvollzugsanstalt Duisburg-Hamborn ein, weil sie die fällige Geldstrafe nicht bezahlen konnte.

