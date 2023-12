Kleve: CDU möchte Zuschüsse für Ferienfreizeiten verdoppeln

Kleve Klever Ferienlager: Teilnehmer, Betreuer und Hauswirtschaftskräfte sollen mehr Unterstützung erhalten. Was die CDU konkret beantragt.

Die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Kleve beantragt, eine Verdopplung der Zuschüsse für Ferienfreizeiten. Fraktionsvorsitzender Georg Hiob sieht in der Ausgabe von zusätzlichen 40.000 Euro für die Jugend eine gute, weil sinnvolle Geldausgabe. „Lieber 40.000 Euro für die Jugend als 40.000 Euro für weitere Balkonsolaranlagen“, sagt Hiob.

Der Antrag der Christdemokraten sieht vor, dass jeder Teilnehmer pro Tag statt 4,50 Euro künftig neun Euro und jeder Betreuer pro Tag statt bisher neun Euro nunmehr 18 Euro erhält. Ebenfalls soll der Zuschuss für die hauswirtschaftlichen Kräfte von neun Euro pro Tag auf 18 Euro pro Tag erhöht werden.

Außerdem beantragt die CDU eine zusätzliche Förderung im Kinder- und Jugendförderplan unter Punkt 6.3., der deshalb wie folgt ergänzt werden soll: „Für jede durchgeführte Maßnahme von mindestens zehn Übernachtungen wird zusätzlich ein Projekt in Höhe von 500 Euro gefördert.“

Stetig wachsende Nachfrage nach Ferienangeboten

Die Stadt habe in den vergangenen Jahren eine stetig wachsende Nachfrage nach Ferien- und Betreuungsangeboten verzeichnet. Gleichzeitig hätten die Veranstalter der Ferienlager die Preise immer schärfer kalkulieren müssen, um ihre Angebote überhaupt aufrechterhalten zu können, ohne die Teilnahmegebühren für Kinder und Jugendliche deutlich zu erhöhen, so die CDU-Fraktion.

„Eine stärkere Erhöhung wäre für manche Eltern unfinanzierbar. Der Grund für diese angespannte finanzielle Situation liegt nicht zuletzt an der Inflation und der damit einhergehenden Steigerungen der Lebenshaltungskosten der letzten Monate. Um einer breiten Zielgruppe weiterhin eine Teilnahme an den Ferienfreizeiten zu ermöglichen, müssen die Zuschüsse dauerhaft angehoben werden.“ Zudem basiere die Jugendarbeit der Ferienlager im Wesentlichen auf dem Engagement von Ehrenamtlichen. „Sie sollen gleichsam in ihrer wertvollen Arbeit stärker unterstützt werden“, fordert die CDU.

