My Bistro Kleve: Das bietet das neue Bistro in der Fußgängerzone

Kleve My Bisto in Kleve steht vor der Neueröffnung. Vollblut-Gastronom Shpend Baruti setzt auf mediterrane Küche. Aber es gibt noch mehr.

Shpend Baruti hat schon einiges von der gastronomischen Welt gesehen. Für rund zehn Jahre lebte er in London und machte sich in der britischen Metropole vor allem als Cocktail-Barkeeper einen Namen. 2000 kehrte Baruti dann in seine Heimat, den Kosovo, zurück und baute dort erfolgreich fünf Restaurants auf, die er jeweils gewinnbringend verkaufte. Mit seiner Familie verschlug es ihn 2013 nach Thüringen, wo er in Bad Salzungen nahe der Grenze zu Hessen eine noch immer gut laufende Kaffee-Rösterei führte. Und in Kürze wird er seine große Gastronomie-Erfahrung in bester Innenstadtlage in Kleve einbringen und einen Leerstand in der Fußgängerzone beseitigen.

Der 52-Jährige steht kurz vor der Eröffnung von My Bistro. Die zuletzt leerstehenden Räume in der Großen Straße 24, die jahrzehntelang das Klever Reisebüro genutzt hatte, sind bereits aufwendig umgebaut. Shpend Baruti hat in den vergangenen zwei Monaten neuen Boden verlegt, Wände gestrichen, Lampen angebracht, einen Raum für die Küche eingerichtet, eine Theke gebaut und im Untergeschoss Toiletten eingebaut. Jetzt wartet er noch auf die Lieferung der Küchengeräte und vor allem auf die Genehmigung der Nutzungsänderung seines Geschäfts, die er beantragt hat. „Hoffentlich kann es in zwei oder drei Wochen losgehen“, sagt Baruti.

Galettes und Salate

Die Karte für sein neues Bistro steht bereits und rückt die mediterrane Küche in den Mittelpunkt. Der Gastronom wird mittags unter anderem verschiedene Pasta-Gerichte, herzhaft gefüllte Galettes (Pfannkuchenteig mit Buchweizenmehl), Salate, Sandwiches und Tortilla española, ein Kartoffel-Omelette, anbieten. Das Menü soll nach und nach erweitert werden.

In My Bisto gibt es darüber hinaus Frühstück sowie Kuchen, süße Crêpes und Eis. Shpend Baruti ist glücklich, dass er eine befreundete gelernte Konditorin für seinen Laden gewinnen konnte, die Kuchen und Torten backen wird. Zudem können die Kundinnen und Kunden an der Theke aus verschiedenen Sorten des bekannten Speiseeisherstellers Eis Engelchen wählen. Bei den Getränken liegt der Schwerpunkt auf Kaffeespezialitäten und Weinen. „Wir möchten Qualität zu fairen Preisen bieten“, sagt er.

Ehefrau ist Augenärztin

„Ich habe mein ganzes Leben in der Gastronomie gearbeitet. Das liegt mir und ich bin gerne mit glücklichen Leuten zusammen, die ins Bistro kommen, um eine schöne Zeit zu haben“, sagt Shpend Baruti. Er freut sich besonders auf die Eröffnung, weil er zuletzt in seinem Traumjob Gastronomie pausiert hatte. In den vergangenen Jahren unterstützte er beruflich seine Ehefrau Ardiana Goranci-Baruti, die als Augenärztin tätig ist und Anfang 2017 die Praxis im Drei-Türme-Haus am Markt Linde in Kleve übernommen hatte. Mittlerweile ist die Augenarztpraxis personell so gut aufgestellt, dass sich Shpend Baruti wieder seiner gastronomischen Leidenschaft widmen kann. Er ist auch Eigentümer des Innenstadthauses, in dem sich unten das schmal geschnittene Bistro befindet. Im hinteren Bereich erhellen Oberlichter das Lokal.

Sein Sohn (24) und seine Tochter (22), die in der Endphase ihres jeweiligen Studiums in Dortmund sind, werden dem Vater im Bistro unter die Arme greifen. Das bietet drinnen 33 Plätze, draußen finden zudem bis zu 20 Gäste Platz. Geöffnet hat My Bisto künftig montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr und in der warmen Jahreszeit von April bis Oktober bis 20 Uhr.

