Kleve: Das bietet der Tiergarten Kleve an Heiligabend

Weihnachten und damit auch die Weihnachtsferien stehen vor der Tür. Eine ideale Zeit, um einen Familienausflug in den Tiergarten Kleve zu starten. „Wir sind auch an den Weihnachtsfeiertagen täglich ab 9 Uhr geöffnet“, berichtet Tiergartenleiter Martin Polotzek.

„An Heiligabend und Silvester schließen wir ausnahmsweise allerdings bereits um 13 Uhr, an den anderen Feiertagen sind wir sie sonst auch regulär von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Und so bietet es sich an, die Zeit bis zum Christkind im Tiergarten zu verbringen oder aber in den Weihnachtsferien einen Familienausflug in unseren Zoo zu unternehmen.“

Weihnachtsferienrallye im Tiergarten

Neben niedlichen Jungtieren wie dem Lamafohlen Fridolin oder dem Nachwuchs bei Meerschweinchen und Zwergotter können sich die Gäste des Familienzoos am Niederrhein auch auf eine Weihnachtsferienrallye (bitte eigene Stifte mitbringen) freuen: Passend zu den Weihnachtsferien wartet eine weihnachtliche Tiergartenrallye auf alle großen und kleinen Tiergartengäste. Alle, die die Weihnachtsferienrallye richtig lösen, erhalten eine Packung Tierfutter gratis.

Der Tiergarten Kleve ist an allen Weihnachtstagen täglich ab 9 Uhr geöffnet. Foto: Tiergarten Kleve

Der Tiergarten Kleve ist auch im Winter und an den Weihnachtsfeiertagen täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet (Öffnungszeiten an Heiligabend und Silvester: 9 bis 13 Uhr). Die Besucher können sich auf zahlreiche Jungtiere bei den Lamas, Meerschweinchen, Zwergottern, Alpakas und Lisztaffen freuen, sodass der Tiergartenbesuch auch in der Weihnachtszeit zu einem tierischen Highlight wird. Weitere Informationen unter: www.tiergarten-kleve.de.

