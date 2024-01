Kleve: Das Neujahrsbaby aus dem St.-Antonius-Hospital

Kleve Familie Kunz aus Rindern erlebte einen aufregenden Start ins Jahr. Welche Vornamen im Klever Krankenhaus 2023 am beliebtesten waren.

Zwei Geburten meldet die Frauenklinik des St.-Antonius-Hospitals Kleve für den 1. Januar 2024. Das neue Jahr begrüßte Arian Kunz (52 Zentimeter, 4205 Gramm) um 14.25 Uhr – gesund und munter. Seine Eltern Katharina (31) und Andreas Kunz (33) hatten durchgemacht – nach der Silvesterfeier platzte die Fruchtblase. An Schlaf war dann natürlich nicht mehr zu denken.

Die junge Familie lebt in Kleve-Rindern, Schwester Xenia (2) begrüßte ihr Brüderchen einem strahlenden Lächeln. Mit der Versorgung im St.-Antonius-Hospital Kleve sind die jungen Eltern sehr zufrieden: „Wir sind hier super aufgehoben. Die Versorgung ist prima. Ein großer Dank an das ganze Team!“

1168 Babys im St.-Antonius-Hospital

Insgesamt 1168 Babys wurden in der Frauenklinik des Katholischen Karl-Leisner-Klinikums in Kleve in den abgelaufenen zwölf Monate geboren, darunter 15 Zwillingsgeburten. 2022 waren es noch 1272 Geburten. Der leichte Rückgang folgt einem allgemeinen Trend.

Geburtenstärkste Monate waren im Jahr 2023 der Januar (116), Juni (104) und Mai (100). Die Jungen waren im vergangenen Jahr knapp in der Überzahl (591). Die beliebtesten Vornamen im St.-Antonius-Hospital Kleve waren im Jahr 2023 Hanna, Mila, Merle, Charlotte und Ella bei den Mädchen sowie Leon, Noah, Liam, Adam und Johann bei den Jungen.

Mehrere Entbindungszimmer mit Kreißsaal

Das St.-Antonius-Hospital verfügt über mehrere Entbindungszimmer mit räumlich integriertem Kreißsaal, Operationssaal und einer von der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin sowie Neonatologie geführten Neugeborenen-Intensivabteilung. Die Neugeborenen-Intensivabteilung liegt in unmittelbarer räumlicher Nähe zum Kreißsaal, ein erfahrener Kinderarzt ist rund um die Uhr in Minutenschnelle verfügbar. Ein erfahrenes Hebammen-Team steht den Müttern vom ersten CTG bis zur Geburt zur Seite.

