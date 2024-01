Kleve: Das war die Ursache für den Stromausfall am Abend

In Kleve gab es für gut 40 Minuten am Donnerstagabend keinen Strom.

Kleve Am Donnerstagabend gab es für 40 Minuten in mehreren Stadtteilen Kleve keinen Strom. Die Stadtwerke klären die NRZ darüber auf

Am Donnerstagabend mussten in gleich in mehreren Klever Ortschaften die Kerzen auf den Küchentisch gestellt werden. Für zirka 40 Minuten war der Stromausgefallen und in den Haushalten war es stockfinster. Stadtwerke-Chefin Claudia Dercks klärt die NRZ über die Ursache auf.

Gut 800 Haushalte waren betroffen

Gegen 18.50 Uhr gingen die ersten Störungsmeldungen ein. Betroffen seien die Ortschaften Griethausen, Brienen, Wardhausen, Düffelward, Keeken und Bimmen gewesen, so Dercks. Gut 800 Haushalte waren vom Stromausfall betroffen. Dieser habe sich bis 19.35 Uhr hingezogen. Gut 95 Prozent der betroffenen Haushalte habe gegen 19.30 Uhr wieder Strom gehabt.

Heute wird noch einmal bei Tageslicht kontrolliert

Ursächlich war wohl ein Ast auf einer Freileitung, sagt Dercks. Der Ast habe zur einem Spannungsausfall geführt, entsprechend mussten die Stadtwerke den Strom über andere Kanäle in die Ortschaften bringen. Ob der Ast jetzt wirklich der Hauptgrund für den Ausfall war, soll heute bei Tageslicht noch einmal überprüft werden. „Wir haben am Abend zumindest einen Ast gefunden, der vermutlich durch den Sturm auf die Leitung getragen wurden“, sagte Dercks.

