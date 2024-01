Kleve: Das will der Deichverband Kleve-Xanten 2024 umsetzen

Kreis Kleve Der Deichverband hat den Oraniendeich finanziell abgeschlossen. Jetzt steht fest, wann es Klarheit zur Schleuse Brienen geben soll.

Der Deichverband Kleve-Xanten wird im kommenden Jahr für seine Mitglieder nicht teurer. Das teilt der Verband jetzt mit. Die Deichschaugebühren bleiben unverändert: „Trotz des erheblichen Eigenanteils können auch in diesem Jahr die jeweiligen Hochwasserschutzbeiträge, wie alle übrigen Hebesätze, im Vergleich zum Vorjahr unverändert beibehalten werden. Beim Hochwasserschutzbeitrag ist durch die weiteren Baumaßnahmen und beim Gewässerbeitrag durch die Wasserrahmenrichtlinie allerdings künftig auch mit Erhöhungen zu rechnen“, so Deichgräf Hans-Heinrich Beenen.

Der Deichverband wählt neuen Erbentag

In der zweiten Jahreshälfte wird es im Deichverband spannend. Dann wird ein neuer Erbentag gewählt. Im Kreis Kleve stehen mehrere Wahltermine und Wahlorte zur Auswahl: etwa am 5. November, im Sitzungsraum des Deichverbandes an der Kalflack, um 19 Uhr. Ferner wird im Jugendheim Niedermörtmer am 12. November gewählt und in Griethausen im Schützenhaus am 14. November um 19 Uhr. Abgestimmt wird auch in der alten Schule auf Schenkenschanz am 19. November um 19 Uhr, in der alten Schule Huisberden am 21. November um 19 Uhr, in der Dorfschmiede Till-Moyland am 26. November um 19 Uhr und im Bürgerhaus Grieth am 28. November um 19 Uhr. Über den Erbentag und zur Wahl kann man sich unter www.dvxk.de informieren.

Dem Deichbrief ist zu entnehmen, dass für den bereits erstellten Deich zwischen Griethausen und Rheinbrücke Emmerich jetzt die Rechnung vorgelegt wurde und diese auch im Dezember 2023 bezahlt wurde. Die Deichsanierung hat 25,5 Millionen Euro gekostet. Auch die Kosten für das neue Schöpfwerk Kellener-Altrhein liegen auf dem Tisch. Einschließlich der technischen Anlagen hat das Bauwerk 5,3 Millionen Euro gekostet.

Die Restarbeiten am Oraniendeich sollen jetzt Ende März abgearbeitet werden. Auch der Radweg, einschließlich der im Auftrag der Stadt Kleve neu hergestellten Verbindung in Richtung Griethausen, muss noch bis zum Abschluss , voraussichtlich Ende März 2024 gesperrt bleiben, so der Deichverband.

So geht es in Brienen weiter

Wie es jetzt bautechnisch in Kleve weitergehen soll, steht noch in den Sternen. Aktuell wartet der Deichverband auf einen Startschuss für die Deichsanierung Griethausen - Wardhausen. Hier müssen rund 1,5 Kilometer Deich erneuert werden und die Frage der Schleuse Brienen muss geklärt werden. Den Planfeststellungsbeschluss habe die Bezirksregierung für das 3. Quartal 2024 angekündigt.

