Etat Kleve: Die CDU will schon jetzt Bolzplatz in Reichswalde

Kleve Anträge der CDU Kleve für den Etat: Bolzplatzbau Reichswalde vorziehen, Toilette in die Fußgängerzone und Radweg für die K2

Eine große Zahl an Anträgen Ruf stellt auch die CDU-Fraktion für die Etatberatungen. Manche kosten zusätzlich Geld, manche sind Prüfaufträge, die zu Verbesserungen in der Zukunft führen sollen.

So möchten Fraktionsvorsitzender Georg Hiob und seine Ratskolleg:innen den Bau des geplanten Bolzplatzes in Reichswalde zeitlich vorziehen. Eigentlich soll er erst in ein paar Jahren nach dem Schulneubau (nach dem Großbrand) gestaltet werden, ein provisorischer Bolzplatz könnte aber jetzt schon und während der Bauphase auch von der Schule als zusätzliche Sportfläche genutzt werden.

Musikvereine sollen in Mehrzweckhallen kostenlos üben dürfen

Weiter wünscht die CDU, dass Musikvereine im Rahmen der Sportförderrichtlinie in den Kreis der Gruppen aufgenommen werden, die in den Mehrzweckhallen gebührenfrei üben dürfen.

Besonders für gehbehinderte Menschen sei es wichtig, dass eine öffentliche Toilette in der Fußgängerzone eingerichtet wird. Sie müsse selbstreinigend, barrierefrei und weitestgehend vandalismussicher sein.

Die Stadtverwaltung möge prüfen, wie Toiletten der weiterführenden Schulen während der Kernschulzeiten sauber zu halten sind und man dort Zerstörung vermeiden könne.

Welche Grundschule will den rhythmisierten Ganztag?

Es soll eine Grundschule mehr in der Stadt in eine rhythmisierte Ganztagsschule umgewandelt werden, wie sie die Karl-Leisner-Grundschule ist. Hierzu möge die Stadtverwaltung Wünsche bei den Schulen abfragen. Schulausschuss und Rat sollen Ergebnisse zum Beginn des Schuljahres 24/25 erwarten dürfen.

Die Stadt solle außerdem beim Kreis Kleve einen Radweg für die schmale K2 (meist Tempo 100 erlaubt) zwischen Keeken und Kranenburg anregen.

Auch in Kleve solle ein Kommunalpolitisches Praktikum junge Menschen über die Strukturen und Abläufe in der Kommunalpolitik informieren und für politische Mitarbeit begeistern. 6000 Euro würde die CDU dafür in den Etat stellen und nimmt sich Emmerich und Viersen zum Vorbild.

Kleinere Wünsche sind zum Beispiel, dem Keekener Schützenvereins 1710 einen Zuschuss zur Sanierung der Dachrinne und Toilettenanlage zu geben und die Fußverbindungsweg Deichaufgang Griethausen neu zu pflastern.

