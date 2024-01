Kleve: Die Culucubar lädt zum tanzbaren Rock‘n‘Roll

Kleve-Rindern William Smulders & The Handjives bringen Rock‘n‘Roll mit Gitarre, Bass, Schlagzeug und dreistimmigem Gesang in die Culucubar Kleve.

Rock ‚n‘ Roll in der Klever Culucubar am 6. Januar: William Smulders & The Handjives bringen mitreißende Drum-Beats (Clance Vaasen), groovende Bass-Licks (Bub Boelens), virtuose Gitarrensoli und „geschmackvollen“, dreistimmigen Gesang, kündigen sie an. Die Band ist ein fester Bestandteil der niederländischen Bühnen und verfügt über ein breites, tanzbares Repertoire von bekannten Evergreen-Hits über klassischen Rock‘n‘Roller bis hin zu Ausflügen in die zeitgenössische Popmusik. Sie spielen swingorientierten Sound mit viel Raum für Humor, Improvisation und Interaktion mit dem Publikum.

Einlass erst um 21 Uhr

Einlass ist erst ab 21 Uhr, die Band fängt um 21:30 Uhr an. Der Hut geht rum, Mindestbetrag fünf Euro „aus Respekt vor den Musikern“, so meldet das Culucu-Team, Hohe Straße 123 in Kleve-Rindern.

