Kleve: Die Turmuhr der Schwanenburg in Rekordzeit repariert

Kleve Da sich das Land als Eigentümer nicht gekümmert hat, sorgte der Klevische Verein dafür, dass die Turmuhr endlich wieder geht.

Das wird viele Klever freuen: Die Turmuhr der Klever Schwanenburg geht wieder richtig! „Die Geduld der Bürgerschaft in Kleve und des Klevischen Vereins wurde in den letzten Monaten auf eine harte Probe gestellt, denn eine der Uhren des Schwanenturms lief seit Monaten nicht rund“, schreibt Wiltrud Schnütgen, Mitglied des Klevischen Vereins in einer Pressemitteilung.

Der Klevische erklärt auch, warum die Reparatur so lange gedauert hat: Der Eigentümer des Klever Wahrzeichens, der Bau- und Liegenschaftsbetrieb (BLB) des Landes NRW, ließ wenig Begeisterung erkennen, sich um eine Reparatur zu kümmern. So übernahm dies nun der Klevische Verein. „Letztendlich war es nur ein kleines Teil, was ausgetauscht werden musste. Im gleichen Zug wurde auch die Viertelstundenglocke des Turms wieder aktiviert“, so Wiltrud Schnütgen.

Zwei Vereinsmitglieder des Klevischen ermöglichten Reparatur

Sehr schön ist auch, dass die Burg ab sofogt an allen Wochentagen beleutet wird, nicht nur am Wochenende.

Dass die Klever sich nun zeitlich wieder an der Turmuhr orientieren und die abendliche Beleuchtung an allen Tagen genießen können, ist zwei Vereinsmitgliedern zu verdanken, die ungenannt bleiben wollen, aber mit großzügigen Zuwendungen diese Maßnahmen ermöglicht haben.

Reparatur erfolgte innerhalb von drei Wochen

Der Verein ist für die Turmuhren – wie mehrfach in der Presse berichtet – nicht zuständig. Der Klevische hat in diesem Fall jedoch die Organisation und Umsetzung übernommen, um den unwürdigen Zustand in Rekordzeit zu beenden: Spendenakquise, Auftragserteilung und Reparatur erfolgten innerhalb von nur drei Wochen. Der Klevische Verein vertritt weiterhin die Auffassung, dass die öffentliche Hand zuständig ist! Er ist aber gerne bereit, mit Rat und Tat zu helfen.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kalkar: Warum die Stadt für standesamtliche Trauungen so beliebt ist

Kleve: Streit um Automatenkiosk – so lief das Gipfeltreffen

Kleve: Kritik am Genderplan – „Hätte Erstsemester schreiben können“

Kleve: 1100 Gäste sahen die China-Lights-Premiere

Emmerich/Kleve: Mega-Stau nach Unfall auf der Rheinbrücke

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland