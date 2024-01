Kleve: Diebe brechen Auto auf der Fitchburger Straße auf

Unbekannte Täter brachen einen Pkw in Kleve auf. Die Polizei sucht Zeugen.

Kleve-Materborn Unbekannte Täter brachen auf der Fitchburger Straße in Kleve einen parkenden Mitsubishi auf. Mit dieser Beute flüchteten sie.

Zwischen Montag, 15. Januar, 22 Uhr, und Dienstag, 16. Januar, 6.45 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen roten Mitsubishi ASX ein, der an der Fitchburger Straße in Kleve-Materborn geparkt war.

Bei seiner Rückkehr stellte der 34-jährige Besitzer den Diebstahl mehrerer Wertgegenstände fest, darunter ein Werkzeugkoffer sowie ein niedriger zweistelliger Bargeldbetrag.

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter Tel. 02821/5040 entgegen.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Goch: Wurden Azubis von Malergesellen sexuell missbraucht?

Kreis Kleve: Landwirte skeptisch – „Das Frühjahr wird schwierig!“

Kleve: So fallen die Strom- und Gasabrechnungen jetzt aus

Kleve: Fahrbahnmarkierungen auf der Ringstraße schwinden

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland