Kleve: Diebin beißt Verkäuferin – Polizei fahndet mit Foto

Kleve In einem Geschäft in Kleve wurde eine Frau beim Stehlen erwischt und rastete aus. Jetzt fahndet die Polizei mit einem Bild nach ihr.

Nach einem bizarren Ladendiebstahl am 9. Dezember 2023 in der Klever Innenstadt sucht die Polizei jetzt mit einem Foto nach der Tatverdächtigen. An jenem Samstagnachmittag um kurz vor 16 Uhr betrat die Frau ein Bekleidungsgeschäft an der Hagschen Straße und verschwand mit drei Hosen und einem Top in einer Umkleidekabine. Wenig später kam die Frau mit nur zwei Hosen wieder heraus, die sie an der Kasse bezahlen wollte.

Nachdem eine Mitarbeiterin sie auf das Fehlen der dritten Hose sowie des Tops angesprochen hatte, verließ sie gemeinsam mit zwei Mitarbeiterinnen das Geschäft, um draußen auf die Polizei zu warten. „Während der Wartezeit wurde die Tatverdächtige unvermittelt aggressiv, schlug, kratzte und biss eine der Mitarbeiterinnen und flüchtete mit der Tatbeute“, beschreibt die Polizei die Szene vor dem Laden.

Foto im Fahndungsportal der Polizei NRW

Ein Bild der Tatverdächtigen ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter polizei.nrw/fahndung/127467 abrufbar. Dort wird die Frau folgendermaßen beschrieben: 30 bis 40 Jahre alt, bekleidet mit einem schwarzen Oberteil, blauen Jeans, langen Ohrringen und schwarzen Schuhe. Sie war schlank, hatte eine braune Kurzhaarfrisur und trug eine helle Winterjacke sowie einen Schal.

Hinweise werden von der Kripo Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040 entgegengenommen.

