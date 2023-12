Kleve: Diese Bezirksbeamten sind Ansprechpartner der Polizei

Kleve Polizeibeamtinnen und -beamte beim Bezirksdienst in Kleve sind für einzelne Ortsteile und Aufgaben zuständig. Sie stellen sich vor.

In allen Städten und Gemeinden des Kreises Kleve, in denen der Bezirksdienst der Polizei zuständig ist, bildet er den ersten Ansprechpartner vor Ort. Die Beamtinnen und Beamten auch in Kleve haben eigene Bezirke, in denen sie sich um ihre Aufgaben kümmern. Alle Bezirksbeamtinnen und -beamten sind in erster Linie die Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger im unmittelbaren Wohn- und Geschäftsbereich. Gerade für Hilfebedürftige sind sie kompetente Gesprächspartner, meldet die Polizei und stellt hier die Personen einzeln vor.

Sie leisten zumeist den Dienst auf der Straße

In ihren Bezirken versehen die Beamten weitestgehend ihren Dienst auf der Straße. So prägen sie durch sichtbare Präsenz und persönliche Ansprechbarkeit den engen, vertrauensvollen Kontakt zwischen der Bevölkerung und der Polizei. Die Bezirksbeamten tragen wesentlich zur Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger bei. Daneben wirken sie insbesondere bei der Entwicklung und Umsetzung bürgernaher und sozialraumbezogener Konzepte zur nachhaltigen Verbesserung der Sicherheitslage im Rahmen von Sicherheitsnetzwerken mit. Hierbei findet eine enge Kooperation mit anderen Verantwortungsträgern statt.

Auch Schulwegsicherung und Verkehrserziehung

Auch für Schulen und Kindergärten ist der Bezirksdienst Ansprechpartner, denn die Schulwegsicherung und Verkehrserziehung gehören ebenfalls zu ihren Aufgaben. Kindergärten besuchen regelmäßig die Polizei. Die Kinder erhalten von Ihren Bezirksdienstbeamten Verhaltenshinweise, ihnen wird der Notruf 110 erläutert und sie können die Polizeidienstfahrzeuge besichtigen. Viele Kindergesichter strahlten schon hell, wenn sie einmal das Martinshorn betätigen oder auf einem Polizeimotorrad sitzen durften. „So wird Vertrauen geschaffen und Kinder lernen, dass sie Polizeibeamte jederzeit ansprechen und um Rat und Hilfe fragen können“, meldet die Polizei

Die Bürgerinnen und Bürger werden „ihren“ Bezirksbeamten beziehungsweise „ihre“ Bezirksbeamtin auch bei Sondereinsätzen sehen, wie bei Stadtfesten, Umzügen oder Versammlungen. Darüber hinaus gehört auch die Vollstreckung von Haftbefehlen zu ihrem Tätigkeitsfeld.

Polizeihauptkommissar Frank Wilkes. Foto: Kreispolizeibehörde Kleve

Polizeihauptkommissar Frank Wilkes ist 58 Jahre alt, verheiratet und Vater eines erwachsenen Kindes. Sein Bezirk ist seit dem 1. September 2023 das engere Stadtgebiet von Kleve inklusive der Unterstadt. Frank Wilkes ist seit über 40 Jahren Polizeibeamter und hat viele Jahre im Wach- und Wechseldienst versehen. Zu seinen Hobbies gehören Lesen und Zeit mit seiner Familie zu verbringen. Wichtig für ihn als Bezirksbeamter ist es, sich um die Belange der Klever Bürgerinnen und Bürger zu kümmern und hier Ansprechpartner zu sein. Er freut sich auf seine neue, abwechslungsreiche Tätigkeit. Sein Zuständigkeitsbereich ist die Klever Innenstadt und Unterstadt. Erreichbar: 02821 18430, BD-Kleve@polizei.nrw.de.

Polizeihauptkommissar Ralf Joeken. Foto: Kreispolizeibehörde Kleve

Polizeihauptkommissar Ralf Joeken ist 57 Jahre alt, verheiratet und hat vier Kinder. Seine Hobbies liegen im sportlichen Bereich, vor allem fährt er gern Motorrad und spielt Volleyball. Als Bezirksbeamter möchte er für Groß und Klein als persönlicher Ansprechpartner für große und kleine Sorgen zur Verfügung stehen. Er ist für die Klever Oberstadt und Südstadt zuständig. Ereichbar: 02821 18430, BD-Kleve@polizei.nrw.de.

Polizeihauptkommissarin Sonja Schönborn. Foto: Kreispolizeibehörde Kleve

Polizeihauptkommissarin Sonja Schönborn ist 49 Jahre alt, seit 25 Jahren bei der Polizei im Wach- und Wechseldienst tätig und nun zuständig für Materborn und Reichswalde. Der sportbegeisterten Beamtin ist eine gute Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen wichtig. Sie möchte als offene Ansprechpartnerin für alle Bürgerinnen und Bürger in ihrem Bereich da sein. Erreichbar: 02821 504-1411, BD-Kleve@polizei.nrw.de.

Polizeihauptkommissar Patrick Schäfer. Foto: Kreispolizeibehörde Kleve

Polizeihauptkommissar Patrick Schäfer ist 54 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Söhnen. Seit 1991 ist er Polizist und hat, bevor er vor 26 Jahren in die Kreispolizeibehörde Kleve kam, bereits berufliche Erfahrung in Bochum und Wesel gesammelt. Seit einem Monat ist er als Bezirksbeamter für Rindern, Griethausen, Düffelward, Brienen, Wardhausen, Schenkenschanz, Salmorth, Keeken und Bimmen zuständig. Erreichbar: 02821 504-1412, BD-Kleve@polizei.nrw.de.

Polizeihauptkommissarin Meike Bergler. Foto: Kreispolizeibehörde Kleve / Kleve

Polizeihauptkommissarin Meike Bergler ist jetzt zuständige Bezirksbeamtin für Kellen, Warbeyen sowie zwei Ortsteile von Bedburg-Hau: Qualburg und Huisberden. Sie ist 53 Jahre alt, liiert und hat zwei erwachsene Kinder. Ihre Hobbies sind Sport und Lesen. Sie freut sich besonders auf den Kontakt zu den Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen und Schulen, um das Vertrauen von Kindern und Jugendlichen in die Polizei zu stärken. Erreichbar: 02821 6123, BD-Kleve@polizei.nrw.de.

Polizeihauptkommissar Dirk Wessels. Foto: Kreispolizeibehörde Kleve

Polizeihauptkommissar Dirk Wessels war bereits zuvor Bezirksbeamter für Kellen, hat jetzt aber seinen Bereich gewechselt und ist in Zukunft für Bedburg-Hau zuständig (ohne die Ortsteile Qualburg und Huisberden). Er ist 59 Jahre alt und verheiratet. Er ist im Fußball sowie als Präsident des CKH (Comitee Klever Herrensitzung 1991 e.V.) im Karneval aktiv und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten in seinem neuen Bereich. Erreichbar: 02821 6123, BD-Kleve@polizei.nrw.de.

Polizeihauptkommissar Marco Klösters. Foto: Kreispolizeibehörde Kleve

Der für die Gemeinde Kranenburg und Kleve-Donsbrüggen zuständige Bezirksbeamte ist Polizeihauptkommissar Marco Klösters. Er hat sein Büro neben dem Rathaus in Kranenburg an der Klever Straße. Erreichbar: 02826 209, BD-Kleve@polizei.nrw.de.

Polizeihauptkommissar Jürgen Janßen. Foto: Kreispolizeibehörde Kleve

Bezirksbeamter für die Stadt Kalkar ist Polizeihauptkommissar Jürgen Janßen, der sein Büro in der Dienststelle in Kalkar an der Xantener Straße hat. Erreichbar: 02824 88-1620, BD-Kleve@polizei.nrw

Informationen auch auf der Internetseite: https://kleve.polizei.nrw/

