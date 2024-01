Kleve: Ehrenbürger Wilhelm Diedenhofen ist gestorben

Kleve Wilhelm Diedenhofen ist tot. Er war der ausgezeichnete Forscher und Beschützer der Klever Gärten. Und mahnte vor dem Klimawandel.

Wilhelm Diedenhofen starb im Alter von 89 Jahren am 4. Januar. Der Ehrenbürger, Träger des Bundesverdienstkreuzes am Bande und des Rheinlandtalers hat viel für die Stadt Kleve bewegt, besonders durch seine wissenschaftliche Erforschung der Klever Gärten und Parks, Forschung zur Kulturgeschichte des Herzogtums Kleve sowie der historischen Antikensammlungen am Niederrhein. Bürgermeister Wolfgang Gebing bezeichnet ihn als „engagierte und bescheidene Persönlichkeit“. Diedenhofen sei es gelungen, Kleve über die Grenzen des Niederrheins hinweg bekannt zu machen. Er hinterlasse in der Stadt deutlich Spuren.

2018 bekam er die Ehrenbürgerkunde der Stadt

Wilhelm Diedenhofen im Oktober 2016 im Museum Kurhaus (bei der Verleihung des Rheinlandtalers an Alwine Stromenger-Pickmann). Foto: Thomas Velten / Privat

Seit den 60er Jahren hatte sich Wilhelm Diedenhofen um den Erhalt und die Wiederherstellung der bedeutenden historischen Gartenanlagen in Kleve bemüht. Wofür er 2018 die Ehrenbürgerkunde der Stadt Kleve „für seine herausragenden und wertvollen Verdienste um die historischen Gärten und Parkanlagen“ verliehen bekam.

Diedenhofens Forschung zugrunde lag unter anderem dieser "Plan vom Thiergarten und dessen Gegend" zu Kleve (Ausschnitt), mit dem Schloss (a) und der "Neuen Plantage" des Kammerpräsidenten von Buggenhagen (X) um 1790. Foto: NRZ

Zu dem Anlass hatte ihn die damalige Bürgermeisterin Sonja Northing als Humanisten mit klassischer Bildung bezeichnet, der sich unermüdlich für den Erhalt und das Erbe der Klever Gartenanlagen und Pflege des Alten Tiergartens einsetze. Mit seinen Publikationen und handfesten Arbeiten habe er dazu beigetragen, das einzigartige Erbe des niederländischen Prinzen Johann Moritz von Nassau-Siegen in Erinnerung zu halten.

Er hatte auch die renommierten Gartenarchitekten beraten

Ratsfrau Hedwig Meyer-Wilmes hatte zu dem Anlass erinnert, dass Diedenhofen nicht nur Stadtverwaltung und Politik als kritischer Mahner beraten hatte, sondern sein Wissen auch an die Gartenarchitekten Hennebo, das Ehepaar Rose und Gustav Wörner sowie an Elke Lorenz für ihr Parkpflegewerk zum Neuen Tiergarten weitergab. Wilhelm Diedenhofen selbst hatte 2018 in seiner dazu in seiner Dankesrede gesagt, dass der Klimawandel zeige, wie wichtig es ist, das vorhandene Grün zu schützen.

Beruflich war Willhelm Diedenhofen Lehrer am Freiherr-vom-Stein-Gymnasium gewesen für die Fächer Latein, Kunst, Geschichte, Deutsch und Griechisch.

Beisetzung am Montag, 15. Januar

Zu seinen Publikationen zählen „Gärten und Parks in Kleve“, sowie „Klevische Gartenlust. Gartenkunst und Badebauten in Kleve“, herausgegeben von den Freunden des Städtischen Museums Haus Koekkoek.

Die Eucharistie Feier ist am Montag, 15. Januar, um 10 Uhr in der Unterstadt-Kirche St. Mariä Empfängnis in Kleve. Anschließend Beerdigung auf dem Klever Friedhof Merowingerstraße. Die Angehörigen bitten statt Blumen um eine Spende an den Verein Pro Dogbo e.V.

