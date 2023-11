Kleve: Einbrecher durchwühlen Schränke in einem Haus

Kleve-Materborn Unbekannte Täter sind in Kleve ein Einfamilienhaus an der Straße Am Hang eingebrochen. Sie kamen durch die Terrassentür.

In der Zeit von Samstag, 25. November, um 14.30 Uhr, bis Montag, 27. November, um 21.45 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Hang ein, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Im Haus durchsuchten die Unbekannten mehrere Schränke und Kommoden nach Wertgegenständen.

Sie entwendeten nach jetzigen Erkenntnissen drei Armbanduhren. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Beobachtungen geben können, melden sich bitte bei der Kripo Kleve unter der Telefonnummer 02821/5040.

Hinweis der Polizei an die Bürger

Die Polizei rät im Allgemeinen: Achten Sie auf unbekannte Personen und/oder auf verdächtige Situationen in der Nachbarschaft. Alarmieren Sie in Verdachtsfällen sofort die Polizei über 110 oder per Notfallfax.

