Kleve: Einbrecher werfen Fensterscheibe in Materborn ein

Materborn In ein Haus am Wildgehege in Kleve-Materborn wurde eingebrochen. Die Täter warfen die Fensterscheibe ein. Das nahmen sie mit.

Am Mittwoch, 13. Dezember, zwischen 15.20 und 18 Uhr, drangen ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Haus am Wildgehege in Kleve-Materborn ein.

Die Täter verschafften sich durch das Einwerfen einer Scheibe Zugang zum Haus. Sie stahlen Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich sowie mehrere Armbanduhren. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Kleve nach Zeugen und bittet um Hinweise unter Tel. 02821/5040

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und dem Umland

Kleve: Vom-Stein-Gymnasium soll ausgebaut werden

Kreis Kleve: Diese Maßnahmen sollen den RE 10 zuverlässiger machen

Goch/Kleve: Franz Bienen – der Nikolaus vom Riswicker Bauernmarkt

Goch: Das Bürgerbegehren zur Gundschule ist zulässig

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kleve und Umland