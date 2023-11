Kleve: Einbruch Einfamilienhaus – Täter kommen über Terrasse

In ein Einfamilienhaus an der Moränenhöhe in Kleve wurde eingebrochen.

Kleve In ein Einfamilienhaus auf der Moränenhöhe in Kleve wurde eingebrochen. Die Täter hebelten die Terrassentür auf. Das nahmen sie mit.

Am Donnerstag, 23. November, kam es zwischen 14 und 18.30 Uhr an der Moränenhöhe in Kleve zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der oder die bislang unbekannten Täter hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus.

Die Räume wurden durchsucht – es wurde eine Armbanduhr gestohlen. Ob die Einbrecher weitere Beute machten, kann nach aktuellem Ermittlungsstand noch nicht gesagt werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter Tel. 02821/5040.

