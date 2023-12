Die Jugendherberge in Kleve.

Polizeibericht Kleve: Einbruch in die Klever Jugendherberge am Annaberg

Kleve In der Nacht zu Donnerstag wurde in die Jugendherberge in Kleve eingebrochen. Das haben die Täter zerstört und gestohlen.

Am Donnerstag brachen Unbekannte zwischen 4:30 Uhr und 5 Uhr brachen unbekannte Täter in die Jugendherberge am Sankt Annaberg ein.

Täter hebelten ein Fenster auf

Die Unbekannten hebelt ein Fenster auf, brachen gewaltsam mehrere Türen im Gebäude auf und nahmen Bargeld mit. Mit der Beute flüchteten die Täter unerkannt. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kelve unter Telefon 02821 5040 entgegen.

