Kleve: Einbruch in ein Fitness-Center - das ist die Beute

Kleve-Materborn Unbekannte sind in Materborn in das Fitness- und Physiocenter an der Gertrud-Boss-Straße eingedrungen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Zeit von Dienstag, 19. Dezember, 22.30 Uhr, bis Mittwoch, 20. Dezember, 6.30 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Glasfront zu einem Fitness- und Physiocenter an der Gertrud-Boss-Straße in Materborn ein. Anschließend drangen sie in die Räumlichkeiten ein und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Sie entwendeten drei Tablets der Marke Samsung, Süßigkeiten sowie Bargeld.

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821/5040.

